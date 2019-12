Bescherung für die SG Kunstadt/Weidhausen?

Eigentlich haben sich die Landesliga-Handballerinnen der SG Kunstadt/Weidhausen in den letzten Wochen mit wichtigen Punktgewinnen reichlich beschenkt. Doch am Samstag (17 Uhr) hat die Spielgemeinschaft kurz vor Weihnachten noch einmal die Gelegenheit, nachzulegen. Allerdings ist der Gastgeber SV Obertraubling in heimischer Halle alles andere als ein Geschenklieferant. Trotz des klaren Erfolges im Hinspiel (19:12) reist die Mannschaft von Trainerin Christine Gahn mit gedämpften Erwartungen zum Tabellensechsten in die Oberpfalz.

Kräfte mobilisieren

Vom Hinspiel sollte sich Kunstadt/Weidhausen nicht blenden lassen. Denn im Oktober trat der SVO ohne fünf Stammspielerinnen am Obermain an. Am Samstag wird die Mannschaft von Trainerin Judith Pimpl deutlich besser aufgestellt sein. Zwar ist der SVO zu Hause eine Macht, abschenken wird die SG die Partie aber sicherlich nicht. Zumal die Tabellenkonstellation trügerisch ist. Denn im Vergleich zur Konkurrenz hat die SG teilweise zwei Spiele mehr absolviert. Nach Minuspunkten gerechnet beträgt der Abstand zur Abstiegszone nur einen Punkt.

Wichtig wird es sein, dass die Gahn-Truppe auch am Ende eines kräftezehrenden Jahres alle Kräfte mobilisiert, um für das Jahr 2020 vorzuarbeiten. Dass das nicht einfach ist, war vergangene Woche beim knappen Heimsieg gegen Wendelstein deutlich zu erkennen. Der SG ging kurz vor Spielende die Puste aus und sie mühte sich zu einem Zittersieg über das Schlusslicht. Dass Obertraulbling auf Revanche aus ist, macht die Aufgabe nicht einfacher.

Obertraubling zuhause eine Macht

Der SVO baut auf seine bestenWerferinnen, Lena Wieland und Susanne Adam, und seine Heimstärke. Denne alle bislang geholten 14 Punkte fuhr Obertraubling in eigener Halle ein. Nur gegen Aufsteiger Marktsteft mussten sich die Oberpfälzerinnen geschlagen geben. Der Nimbus der Unbesiegbarkeit vor eigenem Publikum scheint aus SG-Sicht rechtzeitig gebrochen zu sein. Die SG Kunstadt/Weidhausen wird versuchen, den SVO wie im Hinspiel über die eigene Defensive zu knacken. Im Oktober machte Nora Glaß ein überragendes Spiel auf der vorgezogenen Mitte und könnte auch im Rückspiel eine Schlüsselrolle einnehmen.

Mit einem Erfolg würde Kunstadt/Weidhausen nach Pluspunkten mit Obertraubling gleichziehen und sich in der Tabelle weiter verbessern. Zudem will die SG für Anja Pitterich spielen. Die junge Spielmacherin riss sich am vergangenen Spieltag gegen Wendelstein das vordere Kreuzband und wird die Mannschaft in dieser Saison nicht mehr unterstützen können.