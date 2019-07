Bergzeitfahren in Frankenberg

Die besondere Sportveranstaltung des TV Weismain findet am 12. Juli zum achten Mal statt. Vom Start an der Abzweigung der Kreisstraße Weismain-Kaspauer geht es hinauf nach Frankenberg. 1630 Meter ist die Strecke lang. Rund 140 Höhenmeter sind es bis ins Ziel bei einer mittleren Steigung von 9,2 Prozent.

Ab 17.45 Uhr werden am Freitag am Streckenbeginn die Startnummern ausgegeben, wobei auch Nachmeldungen bis kurz vor dem Start noch möglich sind. Zugelassen sind dabei nur Rennräder und Mountainbikes in einem technisch einwandfreien Zustand.

E-Bikes nicht mehr zugelassen

E-Bikes dürfen diesmal nicht teilnehmen. Die technische Überprüfung wäre zu aufwändig. Die Wertung erfolgt für Rennräder und Mountainbikes, für Männer, Frauen und Jugend (bis Jahrgang 2003).

Gestartet wird in Minutenabständen, wobei die Startflagge für den ersten Teilnehmer um 18.30 Uhr fällt. Die Anmeldung erfolg über die Homepage des TV Weismain, unter www.kordigast-berglauf.de oder per E-Mail an info@kordigast-berglauf.de.

Das Ziel ist am Ortseingang von Frankenberg. Hier werden auch die Sieger geehrt. Ein gemütliches Beisammensein im Umfeld der Gastwirtschaft Klemenz schließt sich an. Die Ortsverbindung nach Frankenberg ist während des Rennens für den Verkehr gesperrt.

Helm ist Pflicht

Der Veranstalter weist darauf hin, dass dennoch die Straßenverkehrsordnung zu beachten ist und ein Helm für die Teilnehmer Pflicht ist. dr