Baur SV nach 3:5 in Karlstadt Schlusslicht

Der Fehlstart des Baur SV Burgkunstadt in der Kegler-Bayernliga Nord ist perfekt. Mit einer erneuten Niederlage beim Angstgegner Bavaria Karlstadt wurden die Burgkunstadter ans Tabellenende durchgereicht. Die erneut geänderte Aufstellung, orientiert am Gegner, brachte im dritten Saisonspiel auch keinen Erfolg. Einige Spieler zeigen sich deutlich unter Normalform.

Nach dem 3:5 in Karlstadt steht der Baur SV mit dem Rücken zur Wand und im Heimspiel in 14 Tagen gegen Herschfeld gehörig unter Druck. Die Unterfranken holten mit einem recht souveränen 6:2 gegen Eibach die ersten Zähler. Im Topspiel schlug Eschlkam den Polizei-SV Bamberg mit 6:2. Lohengrin Kulmbach zeigte sich beim 8:0 gegen Hirschau in glänzender Spiellaune, gab nur sechs Sätze ab. Bavaria Karlstadt -Baur SV Burgkunstadt 5:3

Burgkunstadts Michael Carl, der seine Form nach wie vor sucht, ging gegen den starken M. Burkard ins Rennen, während Peter Zapf gegen Schramm den sicheren Punkt holen sollte. Genauso kam es auch: Bei beiden Baur-Spielern bestätigten sich die zuletzt gezeigten Leistungen. Carl haderte, wie er sagte, mit "immer wieder schlechten Würfen". Er gewann zwar Satz 1, verlor den zweiten mit nur einem Holz, ehe er den 304 Kegeln von Burkard auf den zweiten 60 Würfen nichts mehr entgegenzusetzen hatte. Mit 572:535 ging dieses Match folgerichtig an den Unterfranken.

Zapf hatte nur zu Beginn Mühe mit Schramm. Bahn 1 ging mit 152:143 an den Gastgeber. Doch dann zog Zapf mit konstanten Ergebnissen in den 140ern souverän seine Bahnen, die Gegenwehr erlahmte zusehends. 203 Räumkegel untermauerten die starken 580 des Kapitäns, 548 von Schramm bedeuteten ein 1:1. Karlstadt hatte nur fünf Holz mehr erzielt.

In der Mitte fiel eine Vorentscheidung was die Gesamtholzzahl betrifft, auch wenn die Mannschaftspunkte erneut geteilt wurden. Beide Gästekegler zeigten ordentliche Leistungen auf den nicht einfach zu spielenden Bahnen, aber nur einer wurde belohnt. Tobias Rießner ließ sich vom verlorenen ersten Satz nicht beeindrucken und holte sich die beiden folgenden. Der letzte Durchgang war denkbar knapp, doch auch hier behielt er die Oberhand und setzte sich gegen Klein mit 3:1 und 546:535 durch. Auf dem gleichen Level wie Rießner spielte auch Kevin Milde, der bei nur einem Fehlwurf und 549 Holz nicht enttäuschte. Doch gegen einen wie entfesselt spielenden Rosemann sah er kein Land. Der begann mit 323, setzte 157 drauf und nur auf der vierten Bahn erkämpfte sich Milde ein Unentschieden. Am Ende standen für den Unterfranken herausragende 624 an der Tafel. Bei 2:2 Mannschaftspunkten führte Karlstadt schon mit 69 Holz.

Attacke lautete die Devise für das Schlussduo der "Schwarz-Gelben". 90 Würfe lang sah es so aus, als wäre noch eine Wende möglich. Patrick Kalb begann stark und zog mit 302:248 Götz den Zahn. Bei Johannes Partheymüller stand es zu diesem Zeitpunkt 1:1 bei nahezu identischen Holzzahlen. Karlstadt brachte Weid für Götz, was sich auszahlte. Weid gewann nicht nur einen Satz, er hielt auch voll dagegen, so dass es am Ende nur 606:553 für den Gast hieß. Partheymüller holte sich Satz 3 mit einem Holz, aber als er verletzt ausfiel, platzten die Hoffnungen der Gäste. Nico Samel wurde 20 Wurf vor Schluss ins kalte Wasser geworfen und konnte den Sieg von K. Burkard mit 573:542 nicht mehr verhindern. Am Ende hieß es 3:3 bei 47 Mehrkegeln für die Unterfranken.tc

Die Statistik

Bavaria Karlstadt - Baur SV Burgkunstadt 5:3

(11,5:12,5 Sätze, 3405:3358 Holz) M. Burkard - M. Carl 3:1 (572:535) Schramm - P. Zapf 1:3 (548:580) Klein - T. Rießner 1:3 (535:546) Rosemann - K. Milde 3,5:0,5 (624:549) Götz/Weid - P. Kalb 1:3 (553:606) K. Burkard - Partheymüller/Samel 2:2 (573:542)