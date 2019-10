Baur SV mit Fortuna im Bunde

Drei der fünf Matches am fünften Spieltag der Kegler-Bayernliga waren nichts für schwache Nerven. So gewann der Baur SV Burgkunstadt nach einem 3:3 in den sechs Duellen mit einem Kegel in der Gesamtholzzahl in Eschlkam. Ebenso knapp holte sich der starke Aufsteiger Neukirchen die Punkte im Topspiel in Karlstadt. Die Oberpfälzer gewannen vier Duelle und hatten in den Gesamtholz mit 3317:3316 die Nase vorn. In Hirschau führten die Gastgeber schon mit 3:1, verloren die letzten beiden Einzel und zogen am Ende gegen den Polizei-SV Bamberg noch den Kürzeren.

SKK Eschlkam - Baur SV Burgkunstadt 3:5

Mit vier starken Ergebnissen zum Beginn legten die Burgkunstadter los. Die 591, 596, 597 und 608 reichten aber nur zu einer 3:1-Führung bei 81 "Guten". Dass dieser Vorsprung auf ein Holz schrumpfen sollte, ahnte da noch niemand.

Im Startpaar machte Nico Samel sein bis dato bestes Spiel im Baur-Dress. Mit drei Fehlern in Durchgang 2 verbaute er sich den möglichen 600er. Er ließ Utz drei Sätze lang nicht den Hauch einer Chance und sicherte seinem Team mit 591:554 den ersten Zähler.

Gar noch übertroffen wurde er von Peter Zapf, der ohne jeden Fehlwurf das Topresultat des Spieltages markierte. Nach 154, 140 und 148 ließ er 166 zum Ausklang folgen. 219 Räumkegel sicherten ihm ein klares 608:537 gegen F. Pfeffer.

Patrick Kalb verliert trotz 596

Im Mittelkreuz gab es dann Kegelsport vom Feinsten. Die Heimspieler erzielten Traumläufe wie 170 oder gar 171 Kegel, aber die Gäste blieben dran. Der Burgkunstadter Patrick Kalb zog gegen den überragenden Th. Pfeffer den Kürzeren. Der spielte famose 627 Holz und knöpfte Kalb (596) 31 Stecken ab. Dafür hielt Milde das Duell gegen Maller bis zum Ende spannend und belohnte sich auf der Zielgeraden dank starker 220 im Spiel auf die Einzelnen mit einem 3:1 bei 597:593 Holz.

Als dann Tobias Rießner und Johannes Partheymüller mit vier beziehungsweise einem Holz ihre ersten Sätze gewonnen hatten, zweifelte niemand mehr am Gästeerfolg. Doch dann spielte Klier 181 Holz. Partheymüller kam gar nicht mehr zurecht. Schlagartig war der Vorsprung fast aufgezehrt. Die Baur-Verantwortlichen reagierten schnell und wechselten Michael Carl ein, der diesmal starke Nerven bewies. Rießner kam auf durchwachsene 542 Holz, behielt aber bis zum Ende die nötige Ruhe. Dennoch hatte er gegen Klier (600) nichts zu bestellen.

Carl schließlich kämpfte sich gegen Schwarz zu einem Gesamtresultat von 528:550, gemeinsam brachte die Burgkunstadter Schlusspaarung ein Holz ins Ziel.

Mit dem Sieg schaut die Tabellenwelt schon wieder anders aus, nur zwei Punkte sind es noch bis Rang 1. Manchmal muss man eben Fortuna im Bunde haben. tc

Die Statistik

SKK Eschlkam - Baur SV Burgkunstadt 3:5

(9:15 Sätze, 3461:3462 Holz) J. Utz - N. Samel 1:3 (554:591) F. Pfeffer - P. Zapf 0:4 (537:608) T. Pfeffer - P. Kalb 2:2 (627:596) A. Maller - K. Milde 1:3 (593:597) M. Klier - T. Rießner 3:1 (600:542) M. Schwarz - Partheymüller/Carl 2:2 (528:550)