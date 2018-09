Baur SV Burgkunstadt lässt die Bahnrekorde purzeln

Nach dem zweiten Spieltag der Herren-Bayernliga stehen drei Teams verlustpunktfrei an der Spitze. Darunter auch der Baur SV Burgkunstadt, dem gegen FAF Hirschau mit 6:2 (3485:3290) erneut ein deutlicher Sieg gelang.

Zudem gab es die ersten Überraschungen und damit auch Erkenntnisse über Auf- und Abstiegskandidaten. So hat sich der SV Herschfeld mit der zweiten Niederlage aus dem Kreis der Favoriten verabschiedet - zumal es eine Heimniederlage gegen Aufsteiger Lohengrin Kulmbach setzte. Zudem gab es zwei weitere Auswärtssiege: Karlstadt siegte in Fürth und Luhe-Wildenau in Eibach. Beide Gewinner haben nun 4:0 Punkte auf dem Konto. Vor allem das 7:1 von Zweitligaabsteiger Luhe-Wildenau war beeindruckend, alle Akteure lagen zwischen 567 und 582 Holz.

Das Verfolgerfeld hinter dem Spitzentrio wird von Polizei Bamberg angeführt, die gegen Eschlkam den ersten Erfolg verbuchte.

Baur SV Burgkunstadt - FAF Hirschau 6:2

Die Startpaarung legte bereits mehr als den Grundstein zum Heimsieg. Sebastian Krötter begann auf Bahn 3 und 4 mit herausragenden 313 Holz und verfehlte den Bahnrekord nur um zwei Kegel. Zwar ließ er im weiteren Verlauf minimal nach, aber mit 593 Holz erzielte er bei exakt 200 Abräumkegeln persönliche Bestleistung und ließ seinem Gegenüber Paval Sreiber (524) keine Chance.

143 Holz Vorsprung

Wie entfesselt trumpfte Patrick Kalb auf: 314 Holz bedeuten Bahnrekord auf Bahn 1 und 2 - den er später an Julian Stepan mit 317 wieder verlieren sollte - 316 Kegel waren eine neue Bestmarke auf Bahn 3 und 4. Kalbs bärenstarke 630 Holz (233 Abräumen, 0 Fehler) werden als Bahnrekord wohl einige Zeit Bestand haben. Jürgen Stepan (558) bot Kalb nur bedingt Paroli, so dass Burgkunstadt nach der Startpaarung bereits zwei Teampunkte und 143 Holz Vorsprung hatte.

So konnten die beiden Baur-Neuzugänge ohne Druck antreten - und beide überzeugten. Tobias Rießner verlor Satz 1, drehte dann aber mit 160 Holz auf. In den folgenden Durchgängen fehlte ihm allerdings etwas das Glück. Er kam auf sehr ordentliche 567 Holz, was aber zu wenig war, um gegen den stärksten Gästespieler Stephan Sreiber (589) zu punkten. Michael Carl startete schwach, profitierte aber von seinem nachlassenden und am Ende enttäuschenden Gegner Dominik Benaburger (508). Mit 152, 145 und 146 legte Carl eine gute Serie nach und gefiel vor allem im Spiel auf die Einzelnen mit 202 Kegeln. Seine 565 Gesamtholz brachten den Hausherren den nächsten Punkt - die Partie war so gut wie entschieden.

So fiel es nicht ins Gewicht, dass Johannes Partheymüller nur eine durchwachsene Leistung zeigte. Er ließ sich vom Bahnrekord-Start von Julian Stepan zu sehr beeindrucken und wurde von Dieter Kestel abgelöst. Der Routinier konnte das Resultat nur auf 524 komplettieren, was der Hirschauer (578) zum Punktgewinn nutzte.

Ein Topspiel lieferte Peter Zapf ab. Er blieb mit 606 Holz ebenfalls über der 600er-Marke. Gerhard Benaburger (533) konnte da nicht mithalten. Die Hausherren waren den Hirschau in allen Belangen überlegen - so auch bei der Fehlerquote (16:29). Am nächsten Wochenende tritt der Baur SV Burgkunstadt zum Spitzenspiel beim punktgleichen SC Luhe-Wildenau an. tc