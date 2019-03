Baur SV Burgkunstadt feiert Sieg und Harald Zapf

Vierter Platz in der Herren-Bayernliga Nord bei nur drei Zählern Rückstand auf den Meister - so liest sich das positive Saisonfazit des Baur SV Burgkunstadt. Positiv lief auch das letzte Saisonspiel: Gegen den TV Eibach gelang ein 5:3 (3458:3388)-Erfolg vor den erneut laustarken Burgkunstadter Fans, die zur erfolgreichen Saison ihren Teil beitrugen.

Topspieler Patrick Kalb fehlte

Im letzten Saisonspiel musste Patrick Kalb passen. Der Burgkunstadter hatte dieser Spielzeit dennoch seinen Stempel aufgedrückt: Der Topspieler stellte mit 688 Holz einen Bahnrekord auf und schnappte sich in der Gesamtschnittliste der Bayernliga mit 605,5 Kegeln die Spitzenposition. Zudem musste Dieter Kestel aus gesundheitlichen Gründen auf sein Abschiedsspiel verzichten. Der Routinier zieht sich wie Harald Zapf aus der ersten Mannschaft zurück.

So bildeten Sebastian Krötter und Peter Zapf das Startpaar - und Zapf kegelte überragend. Er erzielte mit einer konstanten Serie (147, 162, 156, 152) mit 617 Holz das beste Tagesergebnis. 398 in die Vollen und dazu 219 geräumt sprechen für sich. Der Eibacher Gerald Ringel war trotz 577 Holz chancenlos. Doch sein Teamkollege Ulrich Wittenbeck (535) glich die Partie mit einem 2,5:1.5 gegen Krötter (522) aus.

Harald Zapf mit persönlicher Bestleistung

Im Mittelpaar hoffte Michael Carl nach starken Trainingsleistungen auf ein Topergebnis, doch fehlte ihm auf der ersten Bahn (123) die Lockerheit. Zwar ging er mit 2:1 in Front, doch sein Konkurrent Julian Luca Stollar konterte und holte sich dank der besseren Gesamtkegelzahl (562:553) knapp den Teampunkt. BSV-Senior Harald Zapf war nun gefragt - und er trumpfte in seinem letzten Bayernliga-Spiel groß auf. Er spielte bei 218 Holz im Abräumen persönliche Bestleistung, gewann mit 3:1 (603:562) gegen Holger Fuchs und wurde von den Fans frenetisch gefeiert. Der Baur SV hat beim Stand von 2:2 nun 59 Kegel Vorsprung.

Im Schlusspaar baute Tobias Rießner die Führung aus: Er packte mit 591 Kegeln eine persönliche Bestleistung aus und blieb als einziger Spieler an diesem Tag fehlerfrei. Das Duell gegen Frank Schonert (561) gewann er mit 3:1. Zudem überzeugte der Burgkunstadter Johannes Partheymüller (572) vor allem am Ende seiner Partie gegen den besten Gästekegler Alexander Brüssel (591). Er verlor den Teampunkt, hielt den Kegelrückstand aber in Grenzen. So holte sich der Baur SV beim Stand von 3:3 dank der besseren Gesamtholzzahl den Heimsieg.

Die Statistik

Baur SV Burgkunstadt - TV Eibach 5:3 (14,5:9,5 Sätze; 3458:3388 Holz) S. Krötter - U. Wittenbeck 1,5:2,5 (522:535) P. Zapf - H. Ringel 3:1 (617:577) M. Carl - J. L. Stollar 2:2 (553:562) H. Zapf - H. Fuchs 3:1 (603:562) J. Partheymüller - A. Brüssel 2:2 (572:591) T. Rießner - F. Schonert 3:1 (591:561)