Baur-Express kommt ins Rollen

Auch wenn keine hohen Einzelresultate erzielt wurden, so waren die Bayernliga-Kegler des Baur SV Burgkunstadt mit dem Ergebnis des Derbys gegen den Lokalrivalen vom KV Lohengrin Kulmbach zufrieden. Mit dem 6:2 gelang ein zu keiner Zeit gefährdeter Erfolg. Der verkorkste Saisonstart ist mit nun drei Siegen hintereinander ein bisschen in Vergessenheit geraten. Die Baur-Männer haben sich vom letzten auf den fünften Rang vorgearbeitet und liegen nur zwei Punkte hinter Tabellenführer Eibach. Die Mittelfranken besiegten Schlusslicht Hirschau mit 6:2 und erzielten dabei starke 3522 Holz. Der Zweite Bavaria Karlstadt fertigte Herschfeld mit 7:1 ab. Der starke Neuling Neukirchen musste mit 3:5 gegen den Polizei-SV Bamberg die erste Heimniederlage hinnehmen. Baur SV Burgkunstadt - Lohengrin Kulmbach 6:2

Nico Samel gab nach deutlicher Führung den Mannschaftspunkt an den Kulmbacher ab. Samel gewann Satz 1 und verlor Satz 2 gegen Hahn. Dann drehte er mit 160 mächtig auf und erarbeitete sich 15 Überholz. Nach pari in die Vollen lief aber im Räumen des vierten Satzes nichts mehr zusammen, so dass der Gast mit 545:542 die Nase vorn hatte.

Völlig anders sah es im Duell des Baur-Kapitäns Peter Zapf gegen den am Ende überforderten Förster aus. Zapf gab die erste Bahn etwas überraschend mit 134:149 ab. Doch er blieb fokussiert und spielte sich mit 149, 142 und 155 auf starke 580 Holz, wobei er im Räumen mit 206 Kegeln bestach. Förster konnte zu keiner Zeit mithalten und verließ mit enttäuschenden 490 Zählern die Bahn. Damit führten die Gastgeber in den Gesamtholz bereits mit 87.

Kevin Milde erwischte nicht seinen besten Tag. Er gewann zwar zwei Sätze, ging aber mit sechs "Miesen" auf die letzte Bahn. Dort zog ihm Förtsch mit 151:125 den Zahn und siegte 577:545. Das Match hätte nun kippen können, da der stärkste Kulmbacher gegen den zuletzt nicht immer überzeugenden Michael Carl antrat. Doch Matthias Meußgeyer war an diesem Tag ein Schatten vergangener Tage, haderte viel mit der Bahn und enttäuschte mit 522 Holz nicht nur sich selbst. Carl steigerte sich drei Durchgänge lang und ging mit sehr guten 532 ins letzte Abräumen. Dort agierte er unglücklich, so dass er sich am Ende mit 567 Holz zufriedengeben musste, sein Team aber auf die Siegerstraße schickte.

Patrick Kalb sorgte gleich für klare Verhältnisse. Über 142, 145, 150 und 152 erspielte er sich mit 589 die Tagesbestleistung bei 206 Räumkegeln und wies Landel (531) mit 4:0 in die Schranken. Dass es am Ende ein 6:2 wurde, lag an der hervorragenden kämpferischen Einstellung von Johannes Partheymüller. Nach 265 lag er mit 0:2 gegen den ehemaligen Burgkunstadter Knorr zurück. Den dritten Satz holte er sich mit 140:131, um dann nach 92 in die Vollen hervorragende 71 abzuräumen. Mit 163 schickte er Knorr mit 568:554 nach Hause.tc

Die Statistik

Baur SV Burgkunstadt - Lohengrin Kulmbach 6:2

(15:9 Sätze, 3391:3219 Holz) N. Samel - M. Hahn 2:2 (542:545) P. Zapf - P. Förster 3:1 (580:490) M. Carl - M. Meußgeyer 2:2 (567:522) K. Milde - J. Förtsch 2:2 (545:577) P. Kalb - F- Landel 4:0 (589:531) J. Partheymüller - M. Knorr 2:2 (568:554)