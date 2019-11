Auszeit stoppt den Spielfluss des TVW

Die Bamberger mussten drei Strafzeiten weniger hinnehmen als die Gäste und verwerteten ihre vielen Strafwürfe (7 von 8) eiskalt. Zudem überzeugten die Gastgeber mit einer geschlossen starken Mannschaftsleistung und strahlten über viele Spieler Torgefahr aus. Dagegen war Weidhausen zu sehr von Christian Büttner (6 Tore) und Florian Büttner (5) abhängig.

Nach ausgeglichenem Start (4:4, 10.) zogen die Bamberger auf 10:6 (17.) davon. Der TVW hielt dagegen, war kurz nach der Halbzeit Pause wieder in Schlagdistanz (16:15), glich die Partie aus (22:22, 43.) und ging kurz darauf sogar mit 23:22 in Führung. Bambergs Betreuer Ulrich Hillebrand reagierte sofort - Auszeit. Danach war der Spielfluss des TVW gestoppt. Mit vier Toren in Folge distanzierte Bamberg die Gäste wieder. Ein Unterzahlspiel - Christian Büttner (56.) musste auf die Bank - besiegelte die Weidhausener Niederlage. Bamberg hielt die Gäste geschickt in Schach und geriet nicht mehr in Gefahr. kag

Tore für HC 03 Bamberg: M. Hoh (9/7), S. Haupt (4), J. Nicolai, P. Dabitsch, J. Kemmer, J. Perlinger (je 3), C. Kustos (2), F. Fischer (1) / Tore für TV Weidhausen: C. Büttner (6), f. Büttner (5), S. Büttner (4/3), J. Bauer (3), D. Recknagel, J. Gebhard, C. Freitag (je 2), F. Querfeld (1).