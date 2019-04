Ausrufezeichen im Abstiegskampf

Die Herren der HG Kunstadt haben im Abstiegskampf der Landesliga ein Ausrufezeichen gesetzt: In toller Manier gewann die Mannschaft von Spielertrainer Johan Andersson mit 34:27 (18:15) gegen den direkten Konkurrenten TV Erlangen-Bruck II und rückte bis auf einen Zähler an einen Nichtabstiegsplatz heran.

Zudem sicherten sich die Kunstadter gegen die Brucker den Vorteil im direkten Vergleich, der bei Punktgleichheit über Ligaverbleib, Relegation oder Abstieg entscheiden könnte.

Allerdings sah es danach zu Beginn der Partie noch nicht aus, denn die Erlangener bestimmten die Anfangsphase. Verstärkt mit Phillip Hirning aus der Drittliga-Mannschaft führten sie nach 90 Sekunden mit 2:0, zeigten große Entschlossenheit und spielten mit hohem Tempo.

HGK kämpft in der Abwehr

Doch die HGK kämpfte sich durch gute Arbeit in der von Toni Lakiza hervorragend organisierten Abwehr immer besser in die Partie und nutzte in der Offensive den Erlangener Schwachpunkt aus. Denn in der Abwehr agierten die Mittelfranken oft sehr statisch und ließen sich von den HG-Laufwegen immer wieder irritieren. So hatten die Kunstadter oft freie Wurfbahn und nutzten diese zu Treffern. Ein weiteres Plus war, dass sich HG-Torhüter Alexander Kießling von Minute zu Minute steigerte. Ab dem Zwischenstand von 6:5 (10.) schlug sich das spielerische Übergewicht der Gastgeber im Ergebnis nieder. Bereits sieben Minuten später netzte Andersson zum 11:5 ein. Die Erlanger reagierten und nahmen den auffällig spielenden Hajck Karapetjan in Manndeckung, zudem stoppte eine überzogene Rote Karte gegen Johannes Bauer (24.) den Kunstadter Lauf. So verkürzten die Gäste bis zur Halbzeitpause auf 18:15.

Kunstadter ziehen nach der Pause weg

Doch nach dem Seitenwechsel bauten die Hausherren ihren Vorsprung über 21:18 (38.) bis auf 25:18 (41.) aus. Ruhe sollte aber dennoch nicht einkehren - was vor allem am zwischenzeitlich überforderten Schiedsrichtergespann lag. Denn in der 49. Minute wurden auch Oliver Oester und Gästespieler Tobias Faber mit Rot vom Feld geschickt. Doch die HG behielt den Überblick, da Andersson im Zusammenspiel mit Nicklas Oester und Hajck Karapetjan seine beste Saisonleistung abrief und Torhüter Kießling tolle Paraden zeigte. Zudem waren seine millimetergenauen Anspiele auf Daniel Maile Grundlage zu drei Tempogegenstoßtoren zum 26:19 (44.).

Da die HGK in der Rückrunde aber einige klare Zwischenstände aus der Hand gegeben hatte, bangte sie bis zur 56. Minute um den Vorteil im direkten Vergleich. Dann beseitigte der Treffer von Michael Deuber zum 32:26 alle Zweifel.

Die Statistik

HG Kunstadt: Kießling, How. Karapetjan - Andersson (10), Ha. Karapetjan (6/3), Maile (5), O. Oester (3), Deuber (3), N. Oester (2), Scholz (2), Bauer (1), Lakiza (1), Stirbati (1), Jung TV Erlangen-Bruck II: Wagner; Mayer - Großhauser (7/4), Marks (5), Wackersreuther (3), Baumeister (3), Hirning (3), P. Wolf (2), Roßmeißl (1), Will (1), Faber (1), Paduch (1), M. Wolf, Resimus SR: Münch, Öhrlein (beide Waldbüttelbrunn)