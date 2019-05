Auf Andreas Dreitz wartet starke Konkurrenz

Der Sieger des Rennens am Sonntag (Start: 9 Uhr) im slowakischen Samorin kann sich über 30 000 Euro freuen - und um diesen Sieg will Andreas Dreitz ein gewichtiges Wort mitreden. Doch der Michelauer trifft auf starke Konkurrenz.

"Ich freue mich total auf dieses Rennen", wird Dreitz auf der Homepage des Veranstalters zitiert. "Es gibt nur wenige Events, bei denen so viele Top-Athleten gemeinsam am Start sind."

Zwar ist der zweimalige Sieger Lionel Sanders (Kanada) verletzungsbedingt nicht dabei, aber gerade der Vorjahreszweite Sebastian Kienle (Mühlacker) will bei der dritten Championship-Auflage zum ersten Mal ganz oben auf dem Treppchen stehen. Die Form des ehemaligen Ironman-Hawaii-Siegers stimmt, was zuletzt sein Sieg bei der Challenge Heilbronn unter Beweis stellte. Neben Kienle zählen auch Florian Angert (Weinheim), der 2018 in Samorin auf Platz 3 lag, Maurice Clavel (Freiburg) und der erst 21-jährige Frederic Funk (Nürnberg) zum Favoritenkreis.

Und dann ist da ja noch die internationale Konkurrenz. Die US-Amerikaner Ben Kanute und Rodolphe Von Berg sowie der Brite Adam Bowden überzeugten im aktuellen Jahr schon mit Siegen. Mit David McNamee und Joe Skipper sind zwei starke britische Läufer am Start, die Radzeiten wird wohl Cameron Wurf (Australien) vorgeben. Zudem peilt der Vorjahres-Vierte Pieter Heemeryck (Belgien) einen Podestplatz an. Diesen hat Dreitz bei seinen ersten beiden Starts in Samorin als Vierter beziehungsweise Neunter verpasst.

Im Frauen-Rennen will die Bayreutherin Anne Haug den dritten Sieg in Folge von Lucy Charles-Barclay (Großbritannien) verhindern. red