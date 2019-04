Atik trifft für Roth-Main zum 2:2

Mit einem 3:0-Sieg im Lokalderby gegen den FC Michelau hat sich der FC Adler Weidhausen vier Spieltage vor Saisonende bereits die Meisterschaft in der Fußball-Kreisklasse 1 Coburg gesichert. Da der Verfolger TSV Oberlauter am Ostermontag mit 3:4 in Fürth am Berg verlor, beträgt der Vorsprung der Adler satte 17 Punkte. Als Absteiger steht in dieser Liga nach der 0:2-Heimniederlage gegen den FC Haarbrücken die SG Burgkunstadt/Roth-Main fest.

In der Kreisklasse 2 Lichtenfels hat der TSV Küps mit seinem 2:0-Sieg über Spitzenreiter Theisenort am Ostermontag das Titelrennen wieder spannend gemacht. Die Turn- und Sportfreunde liegen nur einen Punkt vor dem FC Baiersdorf, haben aber noch ein Nachholspiel zu absovlieren. Der FC Altenkunstadt/Woffendorf, ebenfalls mit einem Spiel in Rückstand, behauptete Rang 3 mit einem 4:0-Sieg in Obersdorf.

Kreisklasse 1 Coburg

FC Schwürbitz - SC Ebersdorf II 2:1

In einem bis zum Schlusspfiff spannenden Spiel vor 50 Zuschauern machten die Schwürbitzer zunächst Druck, doch die engagierten Ebersdorfer spielten aus einer sicheren Abwehr um Libero Carlo Werner heraus und konterten. Die Gäste gingen in der 18. Minute durch Markus Knauer in Führung. Schwürbitz glich acht Minuten später durch Daniel Ender aus. Beide Mannschaften spielten nach vorn. So scheiterte Ben Moussa am Schwürbitzer Torhüter und Spielertrainer Uli Backert. Auf der Gegenseite vergab Daniel Ender eine Torchance. Die größte Gelegenheit zur Führung ließ der Schwürbitzer Andreas Lother aus, als er mit einem Foulelfmeter an Gästetorhüter Christoph Carl scheiterte. Tormöglichkeiten gab es weiter auf beiden Seiten. Nachwuchsspieler Jannik Blasche gelang schließlich in der 82. Minute der Siegtreffer. ha FC Adler Weidhausen - FC Michelau 3:0

Vor 230 Zuschauern stellten die Weidhausener früh die Weichen auf Sieg. Maurizio Turturro bediente Spielertrainer Gerardo Cannone, der nach drei Minuten alleine aufs FCM-Tor zulief und zum 1:0 traf. In der Folgezeit dominierte die Heimelf. Die Michelauer fanden offensiv kaum statt. Lediglich Nehling prüfte bei einem Freistoß Adler-Schlussmann Faber. Die Weidhausener taten sich schwer, gute Chancen herauszuspielen. Als Alexander Merz alleine aufs Gästetor zulief, suchte er aus spitzem Winkel selbst den Abschluss, anstatt quer zu spielen. So parierte FCM-Torwart Gahn, der auch im Duell mit Weihermüller und Turturro kurz vor der Pause Sieger blieb. Die zweite Hälfte begann mit zwei Gelegenheiten der Gäste, doch Nehling schoss einmal daneben und scheiterte dann an Faber. Danach waren die Adler wieder tonangebend, doch Tore fielen erst in den Schlussminuten, als Jan Weihermüller mit einem Doppelpack den Deckel draufmachte. Nach einem Pressschlag mit Torhüter Gahn landete der Ball zum 2:0 im Tor (84.), ehe er ein Zuspiel von Merz verwertete (87.).red SG Burgkunst./Roth-M. II - FC Haarbrücken 0:2

Vor 45 Zuschauern hielten die SGler in der ersten Hälfte gut mit. Konzentriert wurden den Gästen klare Torchancen verwehrt. Direkt nach dem Seitenwechsel geriet ein Rückpass von Falkenhain zu kurz. Walter nahm den Ball auf, überspielte Torwart Kleuderlein und erzielte die Gästeführung. Die folgende Verunsicherung in der Abwehr der SG nutzte Renner nur zwei Minuten später zum 0:2. Danach fing sich die SG wieder, spielte jedoch glücklos, so dass es beim 2:0-Erfolg der Haarbrückener blieb.mpo

Kreisklasse 2 Lichtenfels

SpVgg Obersdorf - FC Altenkunst./Woff. 0:4

Durch einen berechtigten Foulelfmeter in der 12. Minute, brachte Natterer die Gäste in Führung. Weitere Höhepunkte gab es in der ersten Halbzeit keine. Kurz nach der Pause reagierte Schnapp nach einem Eckball, der zuerst die Querlatte traf, blitzschnell und staubte zum 0:2 ab (49.). In der 75. Minute traf Weliev erneut die Latte des Obersdorfer Tores. Die SpVgg wollte den Rückstand aufholen, tat sich allerdings gegen die FC-Abwehr schwer. In der 79. Minute führte ein Ballverlust im Mittelfeld zum 0:3 durch Wachter. Nur zwei Minuten später schoss Kraus das 0:4.sdil SG Roth-Main - FV Mistelfeld 2:2

Roth-Main ging vor 80 Zuschauern nach 14 Minuten in Führung. Barakzai köpfte einen Eckball von Gröbel aus fünf Metern in die Maschen. Kurz danach kam Gästeakteur Gieger im Strafraum zu Fall. Schiedsrichter Kimmel entschied auf Strafstoß, den Baldauf zum Ausgleich nutzte. Nach einer halben Stunde köpfte Pock eine Flanke von Zimmermann knapp übers Tor. Auf Gästeseite vergab danach Gieger nach Vorarbeit von Can-shur nur knapp, köpfte aber nur eine Minute später eine Flanke von Baldauf zur Gästeführung ein. In der 60. Minute erzielte Atik per 25-Meter-Freistoß den Ausgleich. In der Schlussviertelstunde scheiterte ein Gästeakteur an der Latte und Brönneke für die SG am Pfosten, so dass es beim 2:2 blieb.mpo SpVgg Isling - SV Bor. Siedl. Lichtenfels 1:4

Isling begann gut und erspielte sich vereinzelte Chancen. Die größte davon besaß Zollnhofer, doch sein Schuss aus sieben Metern ging übers Tor. Mit zunehmender Spieldauer wurden die Siedler stärker. In der 24. Minute fiel der überraschende Führungstreffer für die Lichtenfelser, als Rammler aus 25 Metern traf. Zwölf Minuten später erhöhte Aguilar nach einer geklärten Ecke per Direktabnahme auf 0:2. Die Gäste dominierten auch nach der Pause. So war das 0:3 in der 59. Minute die logische Folge. Eine Flanke von Fischer drückte Weis aus kurzer Distanz über die Linie. 20 Minuten vor Schluss fiel in einer Drangphase der Siedler das 1:3. Eine Freistoßflanke von Dütsch verlängerte Zollnhofer per Kopf auf Betz, der den Ball über die Linie stocherte. Die Islinger hatten wieder Hoffnung, doch Zollnhofer und Betz verfehlten oder scheiterten an Gästetorwart Göhl. In dieser Drangphase setzte sich der eingewechselte Gästestürmer Fendrich gegen zwei Obersdorfer durch und netzte kurz vor Schluss zum 1:4 ein.

Kreisklasse 3 Itzgrund

SpVgg Dietersdorf - Anadol. Coburg 4:0

Nicht allzu viel Mühe hatte die SpVgg, um zum klaren Erfolg gegen harmlose Coburger zu kommen. Die Dietersdorfer führten Toren von Lukas Strauch (13.) und Philipp Höhn (20., 31.) schon zur Pause mit 3:0. Nach Wiederbeginn tat die Heimelf nicht mehr als nötig. Den Schlusspunkt setzte Lukas Strauch in der 90. Minute mit dem 4:0. di TSV Gleußen - SV Tambach 2:3

Das Derby war gespickt mit vielen Gelben Karten sowie einer Roten Karte für den Tambacher Thomas Heinz (85.) und eine Ampelkarte für den Gleußener Marcel Patz (77.). Beide Teams lieferten sich über die 90 Minuten einen offenen Schlagabtausch. Dem Spielverlauf nach hätte das Ergebnis genauso gut umgekehrt lauten können, zumal der TSV viele Möglichkeiten ausließ. - Tore: 1:0 Sebastian Spörl (Elfmeter 21.), 1:1 Christian Plenert (38.), 1:2 Ingo Treubert (39.), 1:3 Michael Heim (70.), 2:3 Sebastian Otto (92.). di

Kreisklasse 1 Bamberg

SpVgg Lauter - TSV Ebensfeld 5:1

Eine Durchschnittsleistung reichte Tabellenführer Lauter, um den Vorletzten geschlagen nach Hause zu schicken. Mit dem 1:5 waren die Ebensfelder noch gut bedient. Die TSVler kamen nur sporadisch vors Lauterer Gehäuse. Den Ehrentreffer erzielte der Gast kurz vor dem Abpfiff. Für Lauter trafen Jonas Cron (2), Daniel Stürmer, Christian Auer und Rainer Huttner. di