Arnsteiner siegen im Topspiel 4:1

Das Wetter bringt den Spielplan im Fußballkreis gehörig durcheinander. Am 21. Spieltag fanden nur drei der acht angesetzten Partien statt. Die Spitzenbegegnung zwischen Tabellenführer SC Jura Arnstein und dem Verfolger DJK-SV Neufang wurde aber vor 120 Zuschauern angepfiffen. Die Jura-Boys siegten mit 4:1 und bauten damit ihren Vorsprung auf fünf Zähler aus.

Einen wichtigen 3:1-Heimsieg feierte der abstiegsbedrohte FC Burgkunstadt gegen den FC Marktgraitz, der sich damit wohl von seinen Ambitionen auf Platz 2 verabschieden kann. Im Kellerduell zog der Vorletzte FC Wallenfels mit dem 2:1-Erfolg in Johannisthal mit dem VfR nach Punkten gleich.

SC Jura Arnstein -

DJK-SV Neufang 4:1

Bei stürmischem Wetter stellte sich mit den Neufangern eine technisch und spielerisch starke Mannschaft vor. Verhalten war dagegen das Agieren beider Teams auf dem Platz. So war Mitte der Halbzeit ein Heber von Freitag, der knapp über das Gästetor strich, die erste sehenswerte Aktion. In der 36. Minute konnte ein Gästeverteidiger vor dem einschussbereiten Freitag klären, doch der Ball fiel Sebstian Hopfenmüller vor die Füße, der eiskalt zum 1:0 einnetzte.

Die zweite Halbzeit begann rasant. Beide Torhüter konnten sich zunächst durch Paraden auszeichnen. Gästestürmer Lorenz Kotschenreuther setzte zu einem Solo an und schob routiniert zum Ausgleich ein (56.). Arnstein war nicht beeindruckt und antwortete fünf Minuten später mit einem Doppelschlag. Tobias Raab schlenzte den Ball nach einer gelungenen Kombination in die Maschen, und Tobias Reh spitzelte die Kugel zum dritten Treffer ins Gästegehäuse. Als Jura-Kapitän Manuel Will in der 75. Minute noch per Volleyschuss in den Winkel des DJK-Tores traf, war das Match entschieden. In einem fairen Spitzenspiel gehen die Jura-Boys als verdienter Sieger vom Platz.

FC Burgkunstadt -

FC Marktgraitz 3:1

Oliver Müller feierte beim FC Burgkunstadt einen gelungenen Einstand als Trainer. Nach wenigen Minuten übernahm der FCB das Kommando. Die erste Chance bot sich Hiller in der 19. Minute nach schöner Vorarbeit über die rechte Seite durch Straten. Sein Abschluss verfehlte das Ziel knapp. Der FC Marktgraitz hatte bei einer Doppelchance in der 35. und 36. Minute die Führung durch J. Partheymüller beziehungsweise Fojer auf dem Fuß. Nach einer weiteren Chance durch Straten ging es torlos in die Kabine.

Die Burgkunstadter legten in Hälfte 2 eine Schippe drauf und schossen per Doppelschlag durch Baier (46.) und Schütz (48.) eine 2:0-Führung heraus. Burgkunstadt kontrollierte nun das Spiel und hatte weitere Chancen, etwa durch Gahn, der Lauterbach im Tor des FC Marktgraitz prüfte. Nach einer schönen Kombination erzielte Hiller das 3:0 (70.). Marktgraitz gab nicht auf und erzielte in der 75. Minute das 1:3 durch Szalski. Mehr war an diesem Tag aber für die Gäste nicht zu holen. Ein gelungener Start des FCB nach der Winterpause. wstr