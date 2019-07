Arnsteiner bitten Ebensfeld zum Derby

Zu Gast im Landkreisduell ist der TSV Ebensfeld.

Kreisderbys gibt zudem noch beim TSV Mönchröden, der den SV Ketschendorf erwartet, und zwischen dem SV Merkendorf und dem FC Oberhaid. SC Jura Arnstein - TSV Ebensfeld

"Uns muss man erst mal schlagen", sagte vor Saisonbeginn SC-Jura-Spielertrainer Peter Tremel. Gleich im ersten Spiel geschah genau dies. Doch die 2:5-Niederlage beim Mitaufsteiger TSV Burgebrach entsprach nicht dem Spielverlauf. Die Arnsteiner hielten lange Zeit gut mit, zeigten Moral und Kampfkraft als sie einen 0:2-Rückstand durch Spielertrainer Sebastian Hopfenmüller egalisierten. Nun gilt es die Euphorie des Aufstiegs in die erste Heimbegegnung gegen den TSV Ebensfeld zu transportieren. Dieser hat sich gegen TSV Mönchröden beim 0:0 achtbar geschlagen, dem Mitfavoriten einen Punkt abgeluchst. Der Mannschaft von Gäste-Trainer Oliver Kellner wird das Auftrieb gegeben haben, sie will nun auch in Arnstein auf dem Jura punkten.gefa