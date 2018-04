Andreas Dreitz startet in Rom in die Saison

Am Sonntag startet der Michelauer Profi-Triathlet Andreas Dreitz in sein Wettkampfjahr 2018. Nach intensiver Vorbereitung mit Trainingslagern auf den Kanaren und akribischem Arbeiten am Laufstil geht der 29-Jährige auf das Halbdistanzrennen bei der Challenge Roma in der italienischen Hauptstadt.



Dreitz mit der Startnummer 1

Dort geht Dreitz mit der Startnummer 1 auf die 1,9 km Schwimmdistanz, 90 km Radstrecke und den Halbmarathon (21,1 km). Das Rennen in Italien findet erst zum zweiten Mal statt. Dass der Michelauer dort startet, dürfte ein Zugeständnis an seinen neuen Radausstatter (Willier Triestina) sein.



Geschwommen wird vor dem Yachthafen von Ostia. Die flache Radstrecke führt an der Küste entlang. Nach einer Zubringerstrecke von 7,5 km ist dann ein 25-Kilometer-Rundkurs dreimal zu bewältigen. Von Vorteil ist, dass man dabei die Konkurrenz stets im Auge hat.

Fünf Runden à 4,2 km sind an der Strandpromenade bzw. am Hafen zu bestreiten, ehe der Sieger feststeht. Die Siegprämie beträgt 3500 Euro und ist bis zu Rang 6 (500 Euro) gestaffelt.



Geplanter Start bei der Challenge in Roth

Inzwischen hat Dreitz auch seine Eckpfeiler der Saison gesetzt. Höhepunkt soll das berühmte Ironman-Rennen bei der WM auf Hawaii am 13. Oktober sein. Bis dahin will der Oberfranke seine Form über die lange Distanz noch einmal testen. Für ihn und seine Fans gibt es am 1. Juli ein "Heimspiel", wenn er im mittelfränkischen Roth an der legendären Challenge am Start steht. In der vergangenen Woche gab Dreitz - wie auch Toptriathlet Sebastian Kienle - seine Startzusage.