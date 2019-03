Am Samstag lädt Schwürbitz zum siebten Oozünderlauf

Im vergangenen Jahr gab es eine Rekordteilnehmerzahl von über 150 Läufern.

Sportliches Programm

Bewährt hat sich mittlerweile der Veranstaltungsort rund um die Schwürbitzer Schulturnhalle, in der auch das Rahmenprogramm stattfindet. Den Auftakt bilden am Samstag um 13 Uhr die Bambini, bei dem sich die Jahrgänge 2012 und jünger messen. Zur gleichen Zeit treten die Nordic Walker auf einer separaten 10 000 Meter langen Strecke an. Um 13.15 Uhr begeben sich die Schülerinnen und Schüler der U10/U12 auf ihre etwa 800 Meter lange Runde, ehe sich um 13.30 Uhr die Laufklassen U14 und U16 auf der doppelten Distanz messen.

Vor dem mit Hochspannung erwarteten Hauptlauf der Damen und Herren aller Klassen sowie dem Hobbylauf der U18 und U20 um 14.30 Uhr werden die Fever-Bambies die Stimmung beim Publikum anheizen.

Im vergangenen Jahr verwies übrigens der Schwürbitzer Lokalmatador Alexander Finsel die Konkurrenz auf der rund neun Kilometer langen Strecke rund um den Hühnerberg in die Schranken. Gegen 15.30 Uhr erwartet die Zuschauer dann den nächsten Höhepunkt: die Mannschaftsstaffel, bei der fünfköpfige Teams eine Distanz von jeweils 300 Meter absolvieren.

Online-Anmeldung

Alle Informationen findet man unter www.tvschwuerbitz.de. Bis zum Samstag, 12 Uhr, ist die Anmeldung noch möglich. Interessenten richten sich hierzu per E-Mail unter Angabe von Name, Vorname, Geburtsdatum, Verein und Laufklasse an haertel-bjoern@t-online.de oder an marion.fischer-michelau@gmx.de. Im Anschluss an die Wettbewerbe finden in der Schwürbitzer Turnhalle die Siegerehrungen statt.