Altenkunstadt mit Sieg in Hof an der Spitze

Landesliga Nordnordost, Herren

TTC Hof - TTV Altenkunstadt 3:9

Auch wenn bei den Ostoberfranken Spitzenspieler Cirpaci-Szanto fehlte, entwickelte sich eine ausgezeichnete Partie. Die Nr. 1 der Gäste, Miro Hurina, fügte dabei dem Hofer Scholze mit einem glatten 3:0-Erfolg die erste Niederlage zu.

Das Doppel Hurina/Nazaryschyn gewann sicher, Zeller/Zasche etwas glücklich. Eine knappe Niederlage kassierten Funke/Ulrich. Martin Ulrich hielt gegen Scholze gut mit, konnte aber einen Spielverlust nicht verhindern. In prächtiger Form zeigte sich Miro Hurina beim 3:0 gegen Rill. Holger Funke (3:0 gegen Küspert) brachte sein Team mit 4:2 in Front. Der TTVler Dima Nazaryschyn sah sich im vierten Satz beim 6:10 schon vier Matchbällen von Schindler gegenüber, die er aber allesamt abwehrte und im fünften mit 11:5 triumphierte. Dem Altenkunstadter Tino Zasche ging es andersherum. Er vergab beim 10:7 im vierten Abschnitt den Sieg und verlor im fünften gegen Heger. Dagegen gewann Frank Zeller sicher in drei. Die Spitzenmatches von Hurina gegen Scholze und Ulrich gegen Rill gingen jeweils mit 3:0 an die Gäste. Den Schlusspunkt setzte Nazaryschyn mit dem 3:1 gegen Küspert.gi Ergebnisse: Scholze/Küspert - Ulrich/Funke 3:0; Rill/Neumann - Hurina/Nazaryschyn 1:3; Schindler/Heger - Zeller/Zasche 2:3; Scholze - Ulrich 3:0; Rill - Hurina 0:3; Küspert - Funke 0:3; Schindler - Nazaryschyn 2:3; Heger - Zasche 3:2; Neumann - Zeller 0:3; Scholze - Hurina 0.3; Rill - Ulrich 0:3; Küspert - Nazaryschyn 1:3

Bezirksoberliga, Damen

TV Oberwallenstadt -

TV Ebersdorf 8:2

Das TVO-Doppel Martina Feiler/Anja Feulner glich gegen Julia Buff/Lisa Werner einen 0:2-Rückstand aus, ehe es doch noch unterlag. Gabi Sünkel/Ramona Feiler überzeugten gegen Lena Probst/Michaela Baier mit 3:1. In den Einzeln musste nur Ramona Feiler gegen Lisa Werner ihr Spiel mit 0:3 abgeben, gegen Baier gelang ihr aber der erste Saisonsieg. Durch das 8:2 steht Oberwallenstadt vor der Begegnung beim Tabellenersten Bad Rodach auf Platz 3. mfe Ergebnisse: Feiler M./Feulner A. - Buff J./Werner L. 2:3, Sünkel G./Feiler R. - Probst L./Baier M. 3:1, Feiler M. - Buff 3:1, Sünkel - Probst 3:2, Feulner - Baier 3:0, Feiler R. - Werner 0:3, Feiler M. - Probst 3:1, Sünkel - Buff 3:0, Feulner - Werner 3:0, Feiler R. - Baier 3:0