Adrian Kremer lässt die Marktzeulner jubeln

Nach zwei Siegen in Folge hat der TSV Ebensfeld in der Fußball-Bezirksliga Oberfranken West im Heimspiel gegen den FC Oberhaid mit der 1:5-Niederlage einen Dämpfer bekommen. Die SpVgg Ebing kletterte mit dem 3:0-Heimsieg über Schlusslicht Kleintettau aus dem Tabellenkeller. Das gilt auch für den TSV Marktzeuln, der im Aufsteigerduell gegen den FSV Unterleiterbach in Unterzahl einen Rückstand wettmachte und mit 3:2 die Oberhand behielt. TSV Marktzeuln - FSV Unterleiterbach 3:2

Die 165 Zuschauer sahen eine nicht immer hochklassige, dafür aber äußerst spannende Bezirksliga-Begegnung. Bereits in der 3. Minute kam der TSV zu seiner ersten Chance, als ein FSV-Verteidiger gerade noch vor dem einschlussbereiten A. Kremer klärte. In der 13. Minute entschärfte TSV-Schlussmann A. Michel einen strammen Freistoß von T. Werner aus 18 Metern. Nur vier Minuten später schoss J. Lorber knapp am Zeulner Tor vorbei. In der 25. Minute hebelten F. Stark und A. Kremer per Doppelpass die Gästeabwehr aus, so dass letzterer allein vor FSV-Torwart D. Schmuck zum 1:0 einschob. Fünf Minuten später parierte A. Michel einen Freistoß von T. Werner bravourös. Kurz darauf ließ ihm aber FSV-Spielertrainer T. Eichhorn nach einem Konter keine Chance - 1:1. Kurz vor der Pause schwächten sich die Hausherren selbst, als J. Rauch mit Gelb-Rot vom Platz musste.

Die Zeulner setzten trotz Unterzahl die Gäste kontinuierlich unter Druck. Gute Gelegenheiten blieben ungenutzt, dazu kam ein wegen Abseits nicht anerkannter Treffer von F. Göhl. In Führung gingen dann aber überraschend die Unterleiterbacher. S. Ambros drehte sich im Strafraum um seinen Gegenspieler und schob an Michel vorbei ein (67.). Die TSVler belohnten sich jedoch für ihre engagierte Leistung umgehend mit dem Ausgleich durch C. Schüpferling, der eine Ecke von F. Göhl über den Gästeschlussmann ins Tor verlängerte (69.). In der 83. Minute gelang den Zeulnern gar noch der Siegtreffer. Nach einem Spielzug über D. Weigl und D. Endres-Backert traf Kremer zum 3:2. ddz TSV Marktzeuln: Michel - Hartmann, Christian (76. Kestel), Endres-Backert, Göhl (70. Weigl), Schüpferling, Bergmann (78. Hahner), Stark, Kremer, Schütz, Rauch / FSV Unterleiterbach: D. Schmuck - Walter, F. Bayer, Epp, Barth, Lorber (55. Beland), Ambros, T. Bayer, Werner (80. Rauchhaus), Lurtz, Eichhorn / SR: Bähr (Friesen) / Zuschauer: 165 / Tore: 1:0 Kremer (26.), 1:1 Ambros (32.), 1:2 Ambros (67.), 2:2 Schüpferling (69.), 3:2 Kremer (83.) / Gelb-Rote Karte: J. Rauch (41.) / -

SpVgg Ebing - ASV Kleintettau 3:0

Nach einer Gedenkminute für den überraschend verstorbenen früheren Ebinger Spieler und langjährigen Funktionär Reinhold Leisgang kamen die Kleintettauer zunächst besser ins Spiel. Sie hatten in der 6. Minute Pech, als Fröba den Ball volley aus sieben Metern an die Latte setzte. Der Ebinger Mittelstürmer Motschenbacher erzielte nach Vorlage von Bullmann in der 23. Minute aus zehn Metern die 1:0-Führung. In der 31. Minute verzog ASV-Spieler Iskender aus 16 Metern knapp. Bis zum Seitenwechsel spielten nur noch die Ebinger. Kleintettaus Torwart Möller parierte in der 36. Minute gegen Merzbacher und in der 40. Minute gegen Büttner. Fast mit dem Halbzeitpfiff wäre den Hausherren das 2:0 gelungen, doch Büttner verzog freistehend aus acht Metern.

Nach dem Seitenwechsel gingen die Ebinger mit 2:0 in Führung, als Motschenbacher aus 16 Metern ins lange Eck abschloss. In der 52. Minute sah der Ebinger Schneider nach einem Foul im Mittelfeld äußerst umstritten die Rote Karte. Für die Entscheidung sorgte Büttner in der 60. Minute, als er mit einem strammen Schuss auf 3:0 erhöhte. Die Gäste konnten sich gegen die sichere Abwehr der Heimelf bis zum Schlusspfiff keine Tormöglichkeit mehr erspielen, so dass die SpVgg einen ungefährdeten Heimerfolg landete.

SpVgg Ebing: Haupt - Merzbacher, Landgraf, Schmauer, Fuchs, Bullmann, Schneider, Motschenbacher (90. Bleil), Eiermann, Büttner, Hennemann (65. Hubatschek) / ASV Kleintettau: Möller - Martin, Jungkunz, Iskender, Kostewicz, Böhnlein, Fröba, Schindhelm (84. N. Kaufmann), Nguyen, Ciesielski (84. F. Kaufmann), Lukaszeweski (46. Wilhelm) / SR: Mildenberger (Maroldsweisach) / Zuschauer: 150 / Tore: 1:0 Motschenbacher (22.), 2:0 Motschenbacher (50.), 3:0 Büttner (60.) / Gelb-Rote Karte: - / Kostewicz (80.) / Rote Karte: Schneider (52.) / -

TSV Ebensfeld - FC Oberhaid 1:5

Eine bittere Heimniederlage mussten die Ebensfelder nach ihren beiden Last-Minute-Siegen zuletzt einstecken. Die personell dezimierten Gastgeber mussten nach 23 Minuten auch noch auf Popp verzichten, der sich bei einem Sprint verletzte und raus musste. Zwei Minuten später brachte FCO-Spielertrainer Torsten Oehrl nach einer Freistoßflanke von Daniel Biermann per Kopf die Gäste in Führung. Die erste Chance für den TSV besaß nach 35 Minuten Florian Häublein, doch Oberhaids Schlussmann Hofmann war auf dem Posten. Vier Minuten später segelte TSV-Torwart Reschke an einer Oehrl-Flanke vorbei. Dies bestrafte Pascal Seidelmann, der noch Storath aussteigen ließ und zum 0:2 einschob. Noch vor der Pause erzielte André Wagner mit einem direkten Freistoß das 0:3. Ob es wieder eine Aufholjagd der Ebensfelder geben würde? Die Heimelf begann die zweite Hälfte jedenfalls druckvoll. Einen Häublein-Freistoß köpfte Lukas Faulstich an den Pfosten des FCO-Tores. Einen Rückschlag mussten die Ebensfelder in der 55. Minute hinnehmen, als Yannik Gründel die Gelb-Rote Karte sah. In Unterzahl erzielte Faulstich aber das 1:3 (62.). Die Heimelf gab weiter Gas. Faulstich traf nur den Außenpfosten (71.). Der Oberhaider Pascal Seidelmann sah wenig später wegen Zeitspiels Gelb-Rot. Doch die Aufholjagd wurde jäh durch Daniel Biermann gestoppt, der einen Abpraller zum 1:4 einnetzte (77.). Den Endstand besorgte in der 84. Minute per Kopf Wagner mit seinem Treffer. TSV Ebensfeld: Reschke - T. Lieb, Schober, Storath, S. Schug, Röder (67. Vogt), F. Häublein, Y. Gründel, Holzheid, K. Popp (26. S. Schütz), Faulstich / FC Oberhaid: Hofmann - Aumüller, A. Wagner, Böhm, Biermann, B. Vogel (70. Hümmer), Seidelmann, Dotterweich (61. Schonert), Roppelt, Oehrl, M. Hofmann / SR: V. Kimmel (Weisachtal) / Zuschauer: 200/ Tore: 0:1 Oehrl (25.), 0:2 Seidelmann (39.), 0:3 Wagner (44.) 1:3 Faulstich (62.), 1:4 Biermann (77.), 1:5 Wagner (84. / Gelb-Rote Karten: Gründel (55.), / Seidelmann (74.)