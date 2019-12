ACL-"Zweite" mehr Bundesliga als Reserve

Sehr intensiv war das vergangene Wochenende für die Ringer des AC Lichtenfels. Während die Bundesligamannschaft am Freitag und Samstag auf die Matte auflief, stand für die Reserve der letzte Kampf in der Landesliga-Saison bevor. Dabei ging es für die ACL-"Zweite" beim SC 04 Nürnberg II um Platz 3, der nach der erwarteten Ligen-Umstrukturierung einen sicheren Startplatz für die nächste Runde bringt. So taten die Vereinsverantwortlichen alles, um bei den punktgleichen Nürnbergern zu gewinnen. Die Mannschaft um Philipp Schütz wurde mit den Bundesliga-Stammringern Karen Zurabyan, Bastian Hoffmann, Krum Chuchurov, sowie Hannes Wagner verstärkt. Dazu kam Benedikt Rebholz, der nach einem Einsatz in der ersten Mannschaft und einer langwierigen Verletzung wieder einsatzbereit war. Lediglich Kai Kunze und Menel Salifoski waren als bisher feste Landesliga-Ringer für den ACL II am Start. Nach einem einseitigen Kampf gewann Lichtenfels mit 44:8.

Schnelle Siege

57 kg: Karen Zurabyan sorgte für acht Punkte, nachdem er den ersten Kampf im griechisch-römischen Stil gegen Jakob Gerschmann technisch überlegen gewann und im zweiten Kampf durch Antritt zum Sieger erklärt wurde (8:0).

130 kg: Hannes Wagner startete im klassischen Stil gegen Artur Kraus, eröffnete den Kampf mit einer Viererwertung und sammelte in 4:30 Minuten genug Punkte, für weitere vier Zähler. Diese vier Punkte glich Lawrence Muoh aus, nachdem ihm im freien Stil kein Lichtenfelser gegenübergestellt wurde (12:4).

61 kg: Die Aufstellung Nürnbergs war analog zur Aufstellung in der 57-Kilo-Klasse. Menel Salifoski sorgte im Freistil für vier kampflose Punkte. Im klassischen Stil traf er auf Jakob Gerschmann. Nachdem er in der zweiten Runde mit 14:4 in Führung gegangen war, kam er als aktiverer Ringer in die Oberlage und erzielte eine Fünf-Punkte-Wertung zum vorzeitigen Sieg (20:4)

98 kg: Diese Gewichtsklasse teilten sich die ACler Hannes Wagner (griechisch-römisch) und Kai Kunze (Freistil). Während sich Kunze gegen den starken Siavash Abdimanesh schwer tat und zwei Mannschaftspunkte abgeben musste, verbuchte Wagner gegen Ahoora Cherhaghashar eine Wertung nach der anderen und stand nach zwei Minuten als technisch überlegener Sieger fest (24:6).

66 kg: Krum Chuchurov hatte in beiden Begegnungen keinen Gegner gegen sich stehen und erhielt acht Zähler (32:6).

Benedikt Rebholz feiert Comeback

86 kg: Im klassischen Stil kam Benedikt Rebholz gegen Emre Sag nach langer Verletzungsauszeit zum zweiten Mal zum Einsatz und sicherte nach eineinhalb Minuten den nächsten vorzeitigen Sieg. Kai Kunze hatte mit Abdimanesh erneut Probleme und musste Nürnberg nach sechs Minuten zwei Punkte überlassen (36:8).

75 kg: Bastian Hoffmann schlug Masih Akbari zweimal technisch überlegen. Im freien Stil schaffte es Akbari gerade noch in die zweite Runde, griechisch-römisch machte Hoffmann in Runde 1 den Sieg perfekt (44:8).dam