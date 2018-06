ACL-Ringer Raphael Hornung holt sich zwei Bezirkstitel

Bei den oberfränkischen Ringer-Meisterschaften in Hof waren unter den 195 Teilnehmern auch 20 vom Athleten-Club Lichtenfels. Viele, unter anderem junge Nachwuchstalente, hatten die Chance, Erfahrungen im Ringen unter Wettkampfbedingungen zu sammeln.



Unter ihnen waren auch zehn Nachwuchsringer des AC Lichtenfels. Unter der Leitung des erfahrenen Trainers der Jugend Rumen Savchev gelang es den Nachwuchsringern, drei Titel nach Hause zu holen. Zwei davon gingen auf das Konto von Raphael Hornung, der in beiden Stilarten gewann.



"Die Jungs haben eine hervorragende Leistung gezeigt und bewiesen, dass der Nachwuchs in Lichtenfels wieder auf dem Vormarsch ist", sagte Jugendeiterin Nicole Löppert.

Wer Lust hat, sich auch einmal auf der Matte auszutoben und Ringen zu probieren, ist in der AC-Halle am Schützenplatz zum Training willkommen.



Männer mit fünf Titeln

Bei den Männern war der AC Lichtenfels noch erfolgreicher. Hier gab es zwei Doppelsieger. Jugendtrainer Rumen Savchev (70 kg bzw. 77 kg) und Mario Petrov (61 kg bzw. 60 kg) siegten jeweils im freien wie auch im griechisch-römischen Stil. Dazu kam noch der Greco-Titel für Christian Lurz (67 kg). red



ERGEBNISSE JUGEND

FREISTIL

A/B-Jugend: 5. Philipp Ender (54 kg) / C-Jugend: 4. Luis Vogel (36 kg), 5. Matheo Schmitt (39 kg), 1. Raphael Hornung (55 kg) / D-Jugend: 5. Constan Herbst (27 kg), 1. Jan Braun (47 kg), 2. Nico Höhn (47 kg) / E-Jugend: 5. Ben.Luca Och (20 kg), 3. Roman Kaltwasser (29 kg)

GRIECHISCH-RÖMISCH

A/B-Jugend: 2. Philipp Ender (54 kg) / C-Jugend: 3. Matheo Schmitt (41 kg), 2. Lukas Bauer (47 kg), 1. Raphael Hornung (55 kg) / D-Jugend: 3. Nico Höhn (43 kg), 2. Jan Braun (48 kg)