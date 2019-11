AC Lichtenfels will Revanche

Am Samstag (19.30 Uhr) will der AC Lichtenfels die Revanche gegen die Oberbayern und damit auch die ersten Punkte in dieser Saison einfahren. Ab 14 Uhr fährt ein Fanbus.

Hallbergmoos steht nach acht Kämpfen auf Rang 6 der Bundesliga Süd-Ost direkt vor Aue und Lichtenfels. Aufhorchen ließ das Team um Michael Prill mit einem 16:16 gegen den RSV Greiz, der auf einem Play-off-Platz steht. Vergangene Woche unterlagen die Oberbayern Heilbronn mit 4:28, diesen Samstag rechnen die Verantwortlichen des AC Lichtenfels allerdings mit einer stärkeren Aufstellung der Hallbergmooser.

Für die Rückrunde haben die Oberbayern aufgrund des Stilartenwechsels in der 57-Kilo-Klasse den Greco-Spezialisten Anders Rönnigen, ein international erfahrener Athlet aus Norwegen, und Richard Csercs-ics (Ungarn) im Freistil-Schwergewicht im Kader. In den mittleren Gewichtsklassen setzt Hallbergmoos weiter auf seine starke Deutschen Andreas Walter, Ergün Aydin und Michael Prill.

Reserve des ACL tritt zu Hause an

Die zweite Mannschaft des AC Lichtenfels trifft am Samstag (19.30 Uhr, AC-Halle) auf die Reserve des SC Oberölsbach. Das Team um Mannschaftsführer Philipp Schütz will den Kontakt zur Spitze halten. Ab 17.30 Uhr erwartet die ACL-Jugend den RSC Marktleugast.dlu