Abstieg der TCL-Herren 40 ist besiegelt

Die Herren 50, die noch um jeden Punkt kämpfen, verloren knapp gegen den Mitfavoriten um die Meisterschaft, den TC Stadtsteinach. Sie müssen sich nun im letzten Spiel gegen den Tabellenvorletzten TSV Karlstadt bewähren.

Landesliga, Herren 50

TC Lichtenfels - TC Stadtsteinach 4:5

Die beiden Tschechen des TRC Lichtenfels, Vladimir Drachovky und Zdenek Tupy, sorgten dafür, dass nach den Einzeln immer noch die Möglichkeit bestand, das Heimspiel zu gewinnen. Doch in den übrigen Einzeln hatten sich die Stadtsteinacher als ernstzunehmender Gegner gezeigt. Zwei Doppel gingen dank der Unterstützung der beiden ausländischen Spieler noch an die Lichtenfelser, aber die Paarung Mario Weinmann/Heinz Bittermann hatte letztlich keine Chance ihr Match zu gewinnen, so dass die Punkte in den Landkreis Kulmbach gingen. Ergebnisse: V. Drachovky - T. Streng 1:6, 6:0, 10:4; W. Wasikowski - U. Posse 1:6, 0:6; M. Weinmann - M. Korkisch 4:6, 3:6; Z. Tupy - K. Schröppel 6:1, 6:1; G. Herold - G. de Bortoli 4:6, 3:6; H. Bittermann - B. Sesselmann 2:6, 4:6; W. Wasikowski/Z. Tupy - M. Karkisch/K. Schröppel 6:3, 6:3; C. Drachovky/G. Herold - T. Streng/B. Sesselmann 6:2, 7:6; M. Weinmann/H. Bittermann - U. Posse/G. de Bortoli 3:6, 0:6

Bezirksklasse 2, Herren 40

TC Hallstadt II - TC Lichtenfels 9:0

Im Kellerduell mit der Reserve des TC Hallstadt wurde der Abstieg der Herren 40 besiegelt. Der Österreicher Karl Leitinger war nahe dran, den TCL-Ehrenpunkt zu holen. Die Gastgeber waren aber hoch motiviert, sich von den Lichtenfelsern nicht die Butter vom Brot nehmen zu lassen. Entsprechend eindeutig fielen die Matches aus.kag ergebnisse: S. Koch - R. Hofmann 6:2, 6:0; R. David - H.J. Stößel 6:3, 6:0; U. Ostermann - K. Leitinger 4:6, 6:0, 10:8; C. Schwarzmann - S. Reuther 6:0, 6:2; B. Wieshuber - J. Klaus 6:0, 6:0; U. Wrieden - K.H. Reichenbecher 6:0, 6:1; S. Koch/U. Ostermann - R. Hofmann/H.J. Stößel 6:2, 6:2; R. David/B. Wieshuber - K. Leitinger/S. Reuther 6:1, 6:1; C. Schwarzmann/U. Wrieden - J. Klaus/K.H. Reichenbecher 6:2, 6:1