Abfuhr für Herren 40 des TC Lichtenfels

Landesliga, Herren 50





Bezirksklasse 1, Herren 40





Bezirksklasse 2, Damen 50



kag



Das wäre um ein Haar ins Auge gegangen. Noch knapper als es das 5:4 vermuten lässt, siegten die Landesliga-Herren 50 des TC Lichtenfels gegen Güntersleben.Durch eine Sommergrippe geschwächt musste Wilhelm Wasikowski schon bald aufgeben. Bei den Gästen warf Karl-Georg Schönmüller im ersten Satz das Handtuch. Vorentscheidend waren deshalb die Siege von Thomas Vogel und Zdenek Tupy, nachdem Mario Weinmann sein Einzel im Match-Tiebreak verloren hatte. Nach den Einzeln stand es somit 3:3 mit 7:6 Sätzen für die Hausherren. Der bis dato verlustpunktfreie Tabellenzweiten Güntersleben entschied sich, da klar war, dass Tupy/Vogel einen weiteren Punkt holen würden, die beiden restlichen Doppel nicht mehr auszutragen.Ergebnisse: W. Wasikowski (w.o.) - H.J. Westerwelle 2:1; M. Weinmann - P. Mehling 7:6, 4:6, 6:10; Z. Tupy - R. Issing 6:3, 6:2; T. Vogel - G. Bauer 6:2, 6:0; S. Voll - P. Götz R. Hetzel - P. S1:6, 2:6; H.J. Stößel - K-G. Schönmüller (w.o.) 3:3Zum Saisonende mussten die Herren 40 eine deutliche Niederlage gegen die Coburger akzeptieren. Das deutete sich schon in den Einzeln an, auch wenn Günter Herold sein Match im Match-Tiebreak klar für sich entschied. Trotz heftiger Gegenwehr gingen alle drei Doppel an die Coburger, zwei davon knapp im Match-Tiebreak.Ergebnisse: G. Herold - U. Truschies 4:6, 6:4, 10:2; H. Bittermann - M. Schneider 7:6, 2:6, 4:10; K. Leitinger - T. Ehlers 3:6, 3:6; S. Reuther - M. Seufert 3:6, 2:6; J. Klaus - M. Hütter 6:2, 6:3; U. Hetzel - T. Zieroth 0:6, 1:6; G. Herold/S. Reuther - U. Truschies/M. Scheider 3:6, 1:6; H. Bittermann/K. Leitinger - T. Ehlers/M. Seufert 6:4,4:6, 11:13; J. Klaus/U. Hetzel - M. Hütter/T. Zieroth 6:4, 4:6, 12:14Gegen den Tabellenletzten feierten die Damen 50 einen ungefährdeten Sieg. Zwar wurden zwei der Einzel erst im Match-Tiebreak entschieden, doch stets triumphierten die Lichtenfelserinnen. So war es zu verschmerzen, dass das Einser-Doppel ebenfalls im Match-Tiebreak knapp abgegeben wurde.Ergebnisse: M. Hofmann - B. Fößel 6:7, 6:4, 10:5; G. Freitag - G. Düthorn 7:5, 7:5; K. Gronebaum - C. Weiss 7:5, 5:7, 11:9; M. Wasikowski - E. Müller 6:4, 7:5; M. Hofmann/E. Nützel - B. Fößel/E. Müller 6:0, 5:7, 8:10; K. Gronebaum/M. Wasikowski - G. Düthorn/C. Weiss 7:6, 6:3