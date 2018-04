A-Klassen: Kirchleiner Siegtreffer fällt erst fünf Minuten vor Schluss

Dem FC Michelau genügte im Lokalderby gegen den FC Schney ein Tor, um den Sieg einzufahren und seine Neun-Punkte-Führung an der Spitze der Fußball-A-Klasse 2 Lichtenfels vor dem TSV Dörfles-Esbach zu behaupten.



A-Klasse 2 Lichtenfels

FC Michelau - FC Schney 1:0

Trotz aller Warnungen nahmen die Michelauer das Duell gegen den Vorletzten auf die leichte Schulter. Bei 90 Prozent Ballbesitz war der Tabellenführer dermaßen unkonzentriert, dass man sich während der gesamten Spielzeit, die sich fast ausschließlich in der Gästehälfte abspielte, kaum richtige Torchancen erspielen konnte. Die Schneyer standen mit zehn Mann in der Defensive und hatten dabei wenig Probleme, das Leder vom eigenen Tor fernzuhalten. FCM-Torwart Borchert hatte zwar nur zwei Ballkontakte, doch dabei rettete er zweimal gegen den sträflich alleingelassenen Gästestürmer Noack (45., 58.). Den einzigen Treffer der Partie erzielte in der 8. Min. Kober, als er von Özcan schön freigespielt wurde, den Torwart umkurvte und ins lange Eck schoss. Der gleiche Spieler hatte in der 69. Min. Pech, als er nur den Pfosten traf. gebe



FC Hochstadt -

SpVgg Lettenreuth 2:0

Die Siegesserie des FC Hochstadt hält. Die SpVgg Lettenreuth II gestaltete das Match ausgeglichen. In der 35. Min. köpfte Klemens Schirner nach einer Ecke an die Latte des Gästegehäuses. Kurz vor der Pause bediente der spielfreudige Thomas Schnapp Schirner. Der FCH-Spielführer fackelte nicht lange - 1:0. Nach dem Seitenwechsel war Hochstadt weiter am Drücker, ließ aber zahlreiche Chancen ungenutzt. Die große Ausgleichsmöglichkeit besaß Oliver Dougherty, der frei fünf Meter vor FCH-Torwart Tobias Passauer vergab (88.). Im Gegenzug erkämpfte sich Schirner an der Mittellinie den Ball und schloss sein Solo zum 2:0 ab (90.). Somit machte sich der FCH-Angreifer das schönste Geburtagsgeschenk selbst.

FC Oberwohlsb. - SCW Obermain II 1:2

Tore: 1:0 C. Wohl (5.), 1:1 M. Hagel (41.), 1:2 S. Will (70.) / Gelb-Rote Karte: Sari (56.) / -

FC Marktgraitz II - TSV Ketschenb. 1:5

Tore: 1:0 F. Partheymüller (1.), 1:1 A. Arnold (28.), 1:2, 1:3 F. Lorenz (66., 68.), 1:4 F. Perca (78.), 1:5 A. Arnold (80.)



A-Klasse 3 Coburg

SpVgg Dietersdorf -

TSV Scherneck II 5:1

Klar gewann der Tabellenführer, der Ball und Gegner kontrollierte und durch Jochen Trinkerl (3) und Lucas Strauch (2) zu Toren kam. Letztlich hätte das Ergebnis auch um einige Treffer höher ausfallen können. di



A-Klasse Kronach 5

FC Kirchlein -

FC Redwitz 1:0

Vor 50 Zuschauern behielt im Lichtenfelser Kreisduell der FC Kirchlein knapp die Oberhand gegen die Redwitzer. Das Goldene Tor erzielt FCK-Spielertrainer Marcel Vogt in der 85. Min. per Foulelfmeter.

SG Roth-Main II -

SG FC Gehülz 3:0

Vor 25 Zuschauern ging die Heimelf bereits nach fünf Minuten in Führung. Nach einer Heinz-Flanke köpfte Kern ein. Wenig später schloss Höfner ein Solo zum 2:0 ab. Vor der Pause hatte der Gast seine beste Chance. Blinzler konnte SG-Keeper Herold aber nicht überwinden. In der 80. Min. erzielte Baumann den 3:0-Endstand. folt



A-Klasse 3 Bamberg

VfL Mürsbach -

SC Unteroberndorf 1:5

Das Ergebnis täuscht über den wahren Spielverlauf. Der Sieg geht zwar in Ordnung, fiel aber um einige Tore zu hoch aus. Der Tabellenführer war im Abschluss einfach kaltschnäuziger, was man von den Mürsbachern nicht behaupten konnte. So gelang dem VfL lediglich ein Treffer durch Max Lurtz zum 1:3. Beim SC trafen Johannes Hummel (2), Thomas Lurz, Sascha Böhm und Johannes Dorsch. di