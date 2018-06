Sport, Spiel und jede Menge Spaß

Die richtige Technik beim Tennis lernen, Treffsicherheit beim Torwandschießen oder Dosenwerfen erkennen lassen oder beim Mitmach-Zumba-Kurs Koordination trainieren - es gab vieles, das der Turnverein Oberwallenstadt für seine Gäste zum Familientag im Angebot hatte.Und natürlich trug auch das optimale Wetter dazu bei, dass der Tag für den großen Verein des Lichtenfelser Stadtteils ein erfolgreicher wurde. Am Sportgelände gab es nur noch wenig freie Sitzplätze; das Interesse war groß. Die Bewirtung zeigte sich durch die Handballabteilung wieder einmal bestens organisiert.Traditionell präsentierten die sechs- bis 15-jährigen Turnerinnen Auszüge ihres Erlernten. Diesmal sorgte die Vorführung in der Sporthalle für ganz besonders viel Eindruck, da sie Boden- und Sprungelemente nach einer Choreografie von Nina Scholz, Isabella Schardt und Katharina Hofmann zu moderner Pop-Musik beinhaltete. Viel Applaus gab es für die 25 Mädchen der Übungsleiterinnen Helga Bätz und Mona Riegler auch für ihre stabilen Pyramiden.Geschminkt und eingegipst tobten sich zudem viele Kinder in der Hüpfburg aus, andere brauchten noch Unterstützung von Mama oder Papa, um nicht das Gleichgewicht zu verlieren.