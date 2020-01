SPD in Hochstadt am Main nominiert ihre Kandidaten für die Kommunalwahl

Die Nominierung der Kandidaten für den Gemeinderat von Hochstadt stand im Mittelpunkt einer Mitgliederversammlung des SPD-Ortsvereins von Hochstadt. Dabei wurden vielfältige Themenbereiche angesprochen; so unter anderem, dass auch Frauen im neuen Gemeinderat von Hochstadt vertreten sein sollten.

Im Vereinsheim des Geflügelzuchtvereins von Hochstadt eröffnete der Vorsitzende des SPD-Ortsvereins, Harald Zeulner, die Mitgliederversammlung. Zunächst sprach der SPD-Kreisvorsitzende Sebastian Müller und zeigte sich erfreut darüber, dass sich wieder etliche Kandidatinnen und Kandidaten bereiterklärt haben, die SPD auf deren Gemeinderatsliste zu unterstützen. Respekt zollte Müller der Vorstandschaft des SPD-Ortsvereins von Hochstadt, der es gelungen sei, viele junge Leute, insbesondere auch Frauen, für ihre Liste zu gewinnen. Kreisrat Frank Novotny sah in Hochstadt ebenfalls ein gutes Team am Start, wobei er anmerkte, dass es seitens der SPD-Kreisvorstandschaft sehr wünschenswert wäre, wenn auch ein Bewerber der SPD aus Hochstadt künftig diesem Gremium angehören würde.

Auch der SPD-Bürgermeisterkandidat Joachim Schlesinger ergriff das Wort und nannte seine Ziele und Vorstellungen. Speziell sprach er einmal den Straßen- und Wegebau an. Bei der allgemeinen Aussprache gingen die Mitglieder auf ihre besonderen Belange ein. So nannte es die stellvertretende Vorsitzende des Ortsvereins und frühere Gemeinderätin Elisabeth Lorenz wünschenswert, dass dem neuen Gemeinderat wieder einmal eine oder mehrere Frauen gehören. Wenn am Ende der Legislaturperiode von der "Übergabe einer geordneten Gemeinde gesprochen wurde", dies merkte ein Redner kritisch an, sollte, trotz aller wirtschaftlichen Begleiterscheinungen, auch einmal daran erinnert werden, dass Hochstadt einstmals eine der reichsten Kommunen im Landkreis Lichtenfels gehörte und sich heute zu den höchstverschuldeten Gemeinden mit einer pro-Kopf-Verschuldung von annähernd 1000 Euro pro Einwohner zählen muss.

Der Vorsitzende des SPD-Ortsvereins, Harald Zeulner, zeigte sich mit Blick auf die Kandidatenaufstellung erfreut darüber, dass es gelungen sei, auch junge Leute und etliche Frauen zu gewinnen, und versprach zugleich, dass seine Partei einen fairen Wahlkampf führen werde. Die Liste des SPD-Ortsvereins: 1. Joachim Schlesinger, 2. Sandra Lindner, 3. Werner Troche, 4. Laura Stindl, 5. Tiemo Natterer, 6. Lena Wilhelm, 7. Harald Zeulner, 8. Sylvia Dänner, 9. Bernd Hutzel, 10. Elisabeth Lorenz, 11. Peter Dänner, 12. Lothar Kuschel (Ersatz Raimund Schramm).