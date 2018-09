Söder sagt dem Lichtenfelser Korbmarkt ab!

Der Bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) kann "aus terminlichen Gründen am Korbmarktfreitag leider nicht nach Lichtenfels kommen", teilt der Leiter des Bürgermeisterbüros, Sebastian Müller (SPD) mit.

Söder war im Juli bereits im Landkreis Lichtenfels. Dort trat er beim politischen Sommer des CSU-Kreisverbands Lichtenfels vor rund 1700 Besuchern im Festzelt des SC Jura Arnstein auf. Doch der Landkreis Lichtenfels musste schon häufiger auf den Franken verzichten.

Im vergangenem Jahr hat Söder die Soldatenwallfahrt nach Vierzehnheiligen abgesagt, erinnert sich der Lichtenfelser Stadtrat Roland Lowig (WLJ). Der Geschäftsführer des Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge, Robert Fischer, sagt: "Eine Woche vorher hat Söder abgesagt." Als Grund wurde Fischer eine dienstliche Griechenlandfahrt genannt.

Auch Ebensfeld ohne Söder

Und auch in diesem Jahr sagte Markus Söder kurzfristig eine Veranstaltung in Ebensfeld ab. Die Freiwillige Feuerwehr Ebensfeld feierte 150-jähriges Jubiläum. Dort sollte Söder am 13. Mai beim Festumzug teilnehmen. "Er musste zu einem anderen Termin", lautete die Erklärung, die der Vorstand der Feuerwehr Ebensfeld, Markus Hellmuth, erhalten hatte.

Nun hat Söder auch den Korbmarkt in Lichtenfels abgesagt. Bei der Ankündigung, dass der Ministerpräsident Schirmherr des Korbmarktes werde, freute sich noch der Lichtenfels Bürgermeister Andreas Hügerich (SPD).

"Wir wollen den Freitag in seiner Attraktivität steigern und glauben, dass wir mit Markus Söder viel Zuspruch erhalten werden", sagte Hügerich bei der Ankündigung der Schirmherren (wir berichteten).

Mit Markus Söder sollte erstmals wieder ein Politiker als Schirmherr beim Flechtkulturfestival agieren. Seit 2014 hatten vor allem Künstler und Kabarettisten für Unterhaltung gesorgt. Er hätte beim Bieranstich am Freitag teilnehmen sollen.

Vertreterin ist gefunden

Doch die Politik bleibt dem Korbmarkt nicht fern. Die Bayerische Staatsministerin für Gesundheit und Pflege, Melanie Huml (CSU), wird Markus Söder vertreten. "Sie wurde uns vom Staatsministerium als Vertretung genannt", sagt Müller.

Auf den Ablauf habe das nach Müllers Angaben keine Auswirkungen. Er weiß vielmehr, dass solche Absagen zum Tagesgeschäft gehören: "Bei hochrangigen Politikern besteht die Gefahr, dass etwas dazwischen kommt."

Der Citymanager der Stadt Lichtenfels, Steffen Hofmann, freut sich nun auf Melanie Huml. Er findet Söders Absage dennoch "ärgerlich, weil wir mit ihm geplant hatten". Hofmann sagt aber auch, dass sich am Ablauf des Korbmarkts nicht ändern wird.

Öfter privat besucht

Ursprünglich sollte der Bayerische Minister auf der Bühne beim Bieranstich stehen, jetzt wird das Staatsministerin Huml übernehmen. "Wir freuen uns, dass sie dabei sein wird", sagt Hofmann.

Melanie Huml selbst "kennt den Korbmarkt bereits gut. Deshalb brauche ich für meine Rede nicht viel Vorbereitung".

Sie schätzt den Korbmarkt von mehrmaligen privaten Besuchen mit ihrer Familie. Zusätzlich war sie "im Jahr 2010 als Staatssekretärin im damaligen Umwelt- und Gesundheitsministerium bereits Schirmherrin", sagt Huml.

Die Ministerin freut sich "besonders auf die schöne Stimmung auf dem Korbmarkt und auf die Menschen, die sich von diesem Handwerk begeistern lassen".