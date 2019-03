Showtänze der Kinder waren eine Schau in Michelau

Die Vision von Heidrun Hopfenmüller, die 1988 zum 125-jährigen Bestehen des Turnvereins Weidhausen, eine Frauentanzgruppe ins Leben rief, hat reiche Früchte getragen. Davon kann man sich alljährlich beim Tanztreff in der Mainfeldhalle überzeugen.

19 Tanzgruppen aus fünf Vereinen, drei Tanzstudios und ein Fitnessstudio aus den Landkreisen Coburg, Lichtenfels, Kronach und Kulmbach gestalteten beim 7. Kindertanztreff ein abwechslungsreiches Programm. Freude und Begeisterung an der Bewegung sprühte aus den Showtänzen, Jazz Dance, Modern Dance, Hip- Hop und Kindertanz. 220 Teilnehmer im Alter von 3 bis 17 Jahren nahmen daran teil. Dabei begeisterten viele der Gruppen nicht nur durch ihre ausgefeilten Choreografien, sondern auch durch ihre originellen Kostüme und eine passende Rahmenhandlung.

Moderiert wurde der Nachmittag von Tessa und Johanna aus der Jugendtanzgruppe Impuls. Für den perfekten Sound sorgte DJ Fabi am Mischpult.

Mit dem Lied "Steh auf und tanz' mit mir" eröffneten die "Zappelfüße" des Gastgebers TV Weidhausen das Programm. Im stylischen Outfit präsentierten die "Dancing Starlets" vom TV Unterwallenstadt ihren Modern Dance, ehe der erste Dreierpack von den Teens des FC Trieb mit der modernen Tanzgestaltung "And we danced" abgerundet wurde.

Mit dem Hip-Hop der Minis aus Küps wurde der zweite Teil des Nachmittags gestartet, in dem auch der Neuzugang des 7. Kindertanztreffs, die "Mainleuschen der Parkettfeger" aus Mainleus in Hexenkostümen den Landkreis Kulmbach würdig vertraten.

Eine der größten Einzelgruppen stellten die "Starmove Kids" vom Fitnesstudio Injoy Lichtenfels. 18 Kids zeigten in Gelb und Schwarz gekleidet einen coolen Hip-Hop. "Shut up and dance!" hieß es beim abschließenden Auftritt des FC Trieb, der damit seine dritte Gruppe präsentierte. Einmal mehr bewies damit der Stadtteil, dass er im Landkreis zu den führenden Vereinen in Sachen Nachwuchstanz gehört.

Schon jetzt darf man sich nach diesem Warm-up durch die Jugend auf die Großveranstaltung "Tanz & Licht" am Samstagabend (19.30 Uhr) in der Mainfeldhalle freuen.