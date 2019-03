Sexueller Übergriff in Oberfranken: Unbekannter zerrt Frau (19) in Gebüsch

In Ebensfeld, im Landkreis Lichtenfels, konnte sich eine junge Frau am Dienstag nur knapp gegen einen sexuellen Übergriff wehren: Die 19-Jährige war etwa um 17.30 Uhr zwischen der Himmelreichstraße und der Hauptstraße, auf Höhe der Volksschule, unterwegs. Wie die Polizei berichtet, griff sie ein unbekannter Mann unvermittelt an, stieß sie zu Boden und zog sie zu einer Gebüschreihe. Dort bedrängte der Täter die Frau. Weil die 19-Jährige Widerstand leistete, ließ der Täter von ihr ab und flüchtete in Richtung Hauptstraße.

Kriminalpolizei sucht Zeugen - so sieht der Täter aus

Die Kriminalpolizei Coburg hat nun die Ermittlungen übernommen und beschreiben den Tatverdächtigen wie folgt:

ca. 30 Jahre alt

etwa 180 Meter groß

kurze, dunkle Haare

Backen- und Kinnbart

bekleidet mit einer dunklen Hose, einer braunen Jacke und einer dunklen Cap

Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 09561/6450 zu melden.

