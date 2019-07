Schwester Dorothea vom Konradshof über Mut und Courage

Seit über 25 Jahren ist Dorothea Köhler Schwester im Franziskanerorden. Letztes Jahr feierte die Leiterin der Mutter/Vater-Kind-Einrichtung Konradshof in Vierzehnheiligen ihr 25. Professjubiläum Für sie bedeutet ihre Profession vor allem, sich für andere Menschen einzusetzen. "Der soziale Aspekt war mit total wichtig", sagt sie.

Wie kam sie zu der Entscheidung, Ordensschwester zu werden? Köhler hatte eine Ausbildung zur Krankenschwester gemacht, hatte einen großen Freundeskreis, fuhr gerne Motorrad und wurde nicht streng katholisch erzogen.

Überraschung im Umfeld

"Es war schon so, dass es in meinem Lebensumfeld ungewöhnlich war, dass ich ins Kloster gehe", erzählt sie von früher. Einen direkten Widerstand habe es nicht gegeben, der habe sich eher durch die Überraschung ausgedrückt, mit der man auf ihre Entscheidung reagiert hat.

Ihre Bekannten und die Familie konnten sich nicht vorstellen, dass sie diesen Weg einschlagen würde. Fragen standen im Raum, Fragen, die Köhler sich aber auch selbst gestellt hat. "Ich bin meiner inneren Sehnsucht nachgegangen, meinen Gedanken nachzugehen."

Den Urlaub hat die damals Anfang 20-Jährige häufig in einem kontemplativen Benediktiner-Kloster verbracht. Kurz davor fiel ihr das Buch "Ich hörte auf die Stille" des Trappistenmönchs Henri J. M. Nouwen in die Hände.

Die Radikalität der Lebensform, so erzählt Schwester Dorothea heute, habe sie angezogen. Allerdings habe ihr der Mut gefehlt, diesen Weg weiterzugehen.

Manches zog sie in Zweifel, ihre Motivation, die Notwendigkeit, im Kloster Freunde und Familie aufzugeben und nicht zuletzt ihren Glauben selbst, der sich weniger an einer traditionellen Frömmigkeit orientierte. Müsste sie nicht katholischer sozialisiert worden sein, um in einen Orden einzutreten?

Diese Fragen ging sie auch mit geistigem Beistand nach. Vor allem aber befragte sie sich selbst - mit allem Mut, den eine Offenheit vor sich selbst braucht.

Denn sie weiß, wenn man jung ist, sucht man das Besondere und was könnte, damals wie heute, ausgefallener sein, als in einen Orden einzutreten?

"Ich habe lange gebraucht, den Mut zu finden und es zu wagen", sagt sie. Klar war für sie aber auch, dass sie sich weiterhin um ihre Familie kümmern will und ihren Freundeskreis behalten. Aus den Fragen erwuchsen die Antworten, die ihr die Franziskaner anboten: die Naturverbundenheit, die Geschwisterlichkeit, die Bewahrung der Schöpfung.

Denn, so erklärt die Schwester den nicht unbedeutenden Unterschied zwischen Ordensschwestern und Nonnen, dass die Franziskanerinnen Gott in der Welt suchen, während Frauen anderer Orden Gott im Kloster suchten.

Mutig den offenen Fragen gestellt

"Wenn man jung ist, gehört es dazu, dass man Antworten auf Fragen will", blickt sie heute etwas abgeklärter zurück: "Man muss die Fragen leben und nicht auf Antworten hoffen."

War ihr Wunsch, in den Orden einzutreten, also echt oder eine Flucht vor der Welt? "Ich habe darauf keine Antwort bekommen." Stattdessen hat sie einfach angefangen - sich den offenen Fragen mutig gestellt.

Fragt man sie aber nach ihrem Mut, mag sie sich ungern selbst als Beispiel nehmen. Vielleicht auch, weil sie um die Ambivalenz der Menschen weiß, die nie nur mutig sind. Ihr fallen Frauen an der Basis auf anderen Kontinenten ein, in Indien etwa, wo ihre Glaubensschwestern verfolgt werden.

In Deutschland, meint Schwester Dorothea, fiele man doch immer weich. "Ich erlebe, dass in Oberfranken die Ordensleute noch sehr geschätzt sind." Wie viel Mut und Courage braucht es, fragt sie sich, wenn man Anerkennung erfährt?

Mut hingegen hätten sie in Vierzehnheiligen aber damals bewiesen, als es um die Gründung der Mutter/Vater-Kind-Einrichtung ging. Die Infrastruktur sei nicht gut und der Bedarf nicht gegeben, war die Kritik.

Das Projekt hätte scheitern können, gibt sie zu und meint, dass Mut immer dann ins Spiel komme, wenn man etwas aufs Spiel setzt, wenn man etwas verlieren kann.

Die Ambivalenz des Mutes

So erzählt sie von Märtyrern in der Bibel, die zwar Mut bewiesen hätten, für ihren Glauben zu sterben. Doch, gibt Schwester Dorothea zu bedenken, hätten die Märtyrer vielleicht an einen höheren Platz im Himmel gedacht.

Vielleicht lässt sie diese Ambivalenz des Menschen, die sich auch in dessen mutigen Aktionen zeigt, so zurückhaltend sein, wenn es um sie selbst geht. Dabei bedarf es nicht wenig Mut und auch Lebenserfahrung, die Offenheit der Fragen, die einem das Leben stellt, zuzulassen. Daran hat sich für Schwester Dorothea bis heute nichts geändert.