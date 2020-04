Lichtenfels vor 2 Stunden

Kollision

Schwerer Unfall in Oberfranken: 29-Jähriger beim Traktor-Überholen schwer verletzt

Am Freitagabend hat sich in Oberfranken ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Ein 29-Jähriger raste in den Gegenverkehr, als er einen Traktor überholen wollte. Er wurde eingeklemmt und schwer verletzt.