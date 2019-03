Schüler aus dem Landkreis Lichtenfels sorgten für eine wahre Bilderflut

"Das Talent ist da - aber es wird nicht mehr wahrgenommen. Die Kinder gehen erst an den Computer, bevor sie einen Pinsel schwingen", bedauert Rosi Jörig. Umso erfreulicher finden sie und die anderen stimmberechtigten Mitglieder der Jury, dass ganze 4567 Bilder zum Jugendwettbewerb "Musik bewegt" abgegeben wurden.

Vogelkonzert oder Party, musikalische Weihnachten oder die Lieblingsband, "Ich spiele auf meiner Gitarre", Kindheitserinnerung oder eine Melodie, die zum Träumen, vielleicht zum Nachdenken anregt? Die Bildüberschriften der rund viereinhalbtausend Bilder, gemalt von Kindern und Jugendlichen aus 33 Schulen (plus vier Sonderwertungen), waren so vielfältig, wie das Thema selbst. Beim 49. internationalen Jugendwettbewerb der Volksbanken/Raiffeisenbanken Landkreis Lichtenfels und Obermain Nord war das Thema "Musik bewegt".

Alle Schüler waren eingeladen

Mitmachen durfte jeder Schüler, egal ob Grund-, Haupt- oder Realschüler, Mittel- oder Regelschüler, Gymnasiast oder Wirtschaftsschüler. Auch die Schüler der Förderzentren waren eingeladen, ihre Ideen zu Papier zu bringen.

Vorauswahl von 1044 Bildern

Der stellvertretende Kreisverbandsvorsitzende, Bankdirektor Michael Lieb, war über die hohe Teilnehmerzahl sehr erfreut. Nun hatten er und die fachkundigen Mitglieder der Jury am Dienstag die Aufgabe, aus den 1044 Bildern, die es in die erste Vorauswahl geschafft hatten, die 75 Siegerbilder auszuwählen. Über und über bedeckt war der Fußboden der Peter-J.-Moll-Halle in Bad Staffelstein, denn alle Bilder waren zuvor von den Damen der Marketingabteilung ausgelegt worden, getrennt nach Altersgruppen und Themen.

Und so geht es weiter

Die 75 Siegerbilder aus dem Geschäftsgebiet der Banken werden nun nach München zur Landesjury weitergeleitet. Die Besten daraus gehen zur Bundes- und dann zur Europajury, bevor die Preisverteilung Ende Juni in Wien stattfindet.

Gewonnen haben dennoch schon alle, denn jeder Teilnehmer erhält einen Mitmach-Preis, einen Trostpreis oder einen Hauptpreis.

"Welche Farbe haben Töne? Welche Formen haben Melodien?", fragte Direktor Michael Lieb. Die Kinder und Jugendlichen hatten darauf viele Antworten, und das, was sie zu Papier gebracht haben, hat nicht selten echte künstlerische Qualität und Ambition.

Preisverleihung am 11. Mai

Jury-Mitglieder waren Helga Blomeier, Uwe Dimmer, Markus Häggberg und Udo Klinger (alle Lichtenfels), Elfriede Dauer (Weismain), Sylvia Doná (Hochstadt), Birgit Finzel und Birgit Bühler (Ebern), Bernd Hörnlein und Veronika Stoll (Heldburg), Rosi Jörig , Beatrix Rost und Ulrike Schnapp (alle Bad Staffelstein), Claudia Schwarz (Burgkunstadt) und Mira Weidner (Altenkunstadt).

Die Preisverleihung der Landkreissieger findet am Samstag, 11. Mai, in der Adam-Riese-Halle in Bad Staffelstein statt. Die kleinen Künstler werden hierzu schriftlich eingeladen. Schirmherr Landrat Christian Meißner wird die Nachwuchskünstler dann persönlich auszeichnen.