Auch für eine Person kann man lecker, abwechslungsreich und gesund kochen. Wie das geht, zeigte Ernährungsfachfrau Monika Gerner bei einem Kurs in Bad Staffelstein. 15 Leute waren angemeldet. Unter all den Frauen auch ein Mann. Doch der einsetzende Regen auf gefrorenen Untergrund hielt dann manchen doch davon ab, das Haus zu verlassen. Ganze fünf Frauen und die Referentin fanden sich schließlich in der Lehrküche des AELF (Amt für Ernährung Landwirtschaft und Forsten). ein.

Schnelle Küche für Singles stand auf dem Programm. "Der Kurs wurde mal gewünscht", berichtet Gerner. Zu dem Zeitpunkt, als das Angebot des Bildungswerks des Bayerischen Bauernverbandes zusammengestellt wurde, war von spiegelglatten Straßen noch nichts zu ahnen. Zehn Gerichte stehen auf der Speisekarte, die ausgesprochen abwechslungsreich ist. Als Vorspeise gibt es Käsesticks auf Salat, ein Fisch- und Fleischgericht, ein vegetarisches Gericht und als Nachspeise einen Apfelbecher mit Ricotta-Creme. Man entschließt sich, alle Gerichte zu machen, schließlich wurden dafür auch die Zutaten eingekauft.

Wetter bremste die Teilnehmer

Bei der Verteilung der Aufgaben war man sich schnell einig. "Pasta mit Gorgonzola" ist mein absolutes Lieblingsgericht erklärt Catrin Oberender aus Coburg. Vom Kursgebot des BBV hatte sie aus einer Beilage erfahren. Gemeinsam mit ihrer Arbeitskollegin Carola Schmidt aus Untersiemau waren sie trotz Wetterunbilden nach Bad Staffelstein gekommen. "Vom Wetter haben wir uns nicht abhalten lassen", erklärt Oberender. Für die beiden Frauen ist es ein kleiner Event: Leute kennenlernen, zusammen kochen und letztlich auch gemeinsam essen.

Jedes von der Referentin vorgestellte Gericht ist spätestens in 30 Minuten fertig. Es gibt Mini-Frikadellen mit Porreerahm. Das dafür benötigte Rapsöl, ein regionales Produkt, lasst sich wie Olivenöl verwenden, erklärt Gerner. Aufgrund der geringen Teilnehmerzahl begnügt man sich bei der Zubereitung der Speisen auf zwei Küchenzeilen. Selbst die Referentin greift zum Kochlöffel und bereitet einen Lammrücken an Schokosauce zu. Das Fleisch wird nach den Braten in Kräutern gewälzt und mit einer Schokosauce angerichtet. Die Zartbitterschokolade bildet einen reizvollen Kontrast zur Säure der Brombeeren. Für die Nachspeise werden statt frischer Erdbeeren zwei Äpfel verwendet. Der größte Teil der Rezepte erfordert keinen großen Zeitaufwand, lässt sich auch als Abendessen kochen.

Die Motivation der Teilnehmerinnen ist unterschiedlich. Neue Anregungen für die Alltagsküche möchte eine Frau erhalten, denn schließlich will die Familie jeden Tag etwas essen. Und die Portionen lassen sich beliebig ausweiten. Alle zehn Gerichte werden appetitlich angerichtet und stehen als eine Art Büfett bereit. "Das schmeckt aber lecker", findet eine der Teilnehmerinnen. Catrin Oberender hat eine weitere Variation ihres Lieblingsgerichts kennengelernt. Während ihre Version der "Pasta mit Gorgonzola" der Geheimtipp eines Italieners ist, wird das im Kurs gekochte Gericht noch mit weiteren Zutaten verfeinert, wie beispielsweise Schinken und Zwiebeln.