Ruhig werden und ins Ziel treffen

Das Schießen mit der Pistole und dem Gewehr hat in der Stadt eine lange Tradition. Gegenwärtig ist es jedoch vor allem das Bogenschießen, das sich großer Beliebtheit erfreut. Von den rund 150 Mitgliedern der Freihandschützen sind 26 unter 18 Jahren. Die Hälfte dieser Jugendlichen trainiere vorwiegend das Bogenschießen, sagt Erster Schützenmeister Michael Gareiß.

Nun wollen die Schützen der Öffentlichkeit einen Einblick in ihren Sport ermöglichen. Gleich drei Jubiläen in diesem Jahr geben den Anlass dazu: Seit 440 Jahren wird in der Stadt das Freischießen veranstaltet, der Verein selbst besteht seit 160 Jahren und seit 15 Jahren spielt sich das Vereinsleben im neuen Schützenhaus am Pferdsfelder Weg ab.

Insgesamt 15 Schießstände für unterschiedliche Sportwaffen stehen im Schützenhaus zur Verfügung. Hier können die Schützen Grundfertigkeiten trainieren. "Kondition, Konzentration und Reaktion sind die drei Pfeiler im Schießsport, die zum Erfolg führen", sagt Michael Gareiß.

Der 52-Jährige fügt hinzu, dass es wichtig sei, den regelmäßigen Ablauf beim Schießen und die Konzentration beim Zielen zu üben. Bei diesem Sport komme es zudem darauf an, die innere Ruhe zu finden und die Kondition so weit zu verbessern, dass sie in einem Wettkampf ausreicht, um mehrere Schüsse ins Ziel zu lenken.

Vorführungen für die Gäste

Am Samstag sei das Programm so gestrickt, dass jeder Besucher Einblicke in den Sport erhalten kann, fährt Michael Gareiß fort. Die Gäste bekommen an diesem Tag die einzelnen Sportgeräte gezeigt und sie bekommen einen Eindruck von den verschiedenen Anschlagsarten vermittelt. Bei den unterschiedlichen Demo-Schießen am Nachmittag werde stets ein Fachmann moderieren und dem Publikum erläutern, was beim Training zu beachten ist sowie wodurch sich das Gewehr oder die Pistole auszeichne. Mit dem Bogenschießen können Kinder ab dem Einschulungsalter beginnen, sagt er. Das Training mit dem Luftgewehr sei regulär für Jugendliche ab zwölf Jahren möglich, mit einer Ausnahmegenehmigung jedoch schon für Zehnjährige.

Das Schützenhaus am Pferdsfelder Weg biete optimale Trainingsbedingungen, sagt der Schützenmeister. Von Mitgliedern anderer Vereine werde die Sportstätte immer wieder gelobt.

Das Gebäude wurde vor 15 Jahren auf einem Grundstück errichtet, das der Stadt gehört. Die Schützen pachteten diesen Grund im Erbbaurecht auf 99 Jahre und zogen ihr Haus mit viel Eigenleistung hoch. Michael Gareiß: "Das war eine Riesen-Muskel-Hypothek." Bis das Haus ganz abbezahlt sein wird, würden wohl noch zwölf Jahre ins Land ziehen, schätzt der Schützenmeister.

Altmeister und der Nachwuchs

Die Staffelsteiner Schützen bilden eine lebendige Vereinsfamilie, die sich häufig im Schützenhaus trifft. Sieben Ehrenmitglieder (Hans Alt, Günter Hüttig, Dieter Schramm, Peter Amann, Rudi Motzke, Peter Liesaus und Friedel Lunkenbein) sowie Ehrenschützenmeisterin Helga Liesaus sind die Honoratioren des Vereins.

Die Nachwuchsgewinnung ist der Vereinsführung sehr wichtig. Jugendtrainer Martin Werner und Jugendleiter Hannes Friedmann kümmern sich um die jungen Schützen. Beide freuen sich besonders, wenn sich am Samstag junge Menschen über den Verein und den Sport informieren würden.

Das Programm am Jubiläumstag, dem 22. September

Beginn Ab 13.30 Uhr gibt es im Schützenhaus - bei schönem Wetter auch im Biergarten davor - Kaffee und Kuchen.

Demo-Schießen Fabian Leicht beherrscht den Drei-Stellungskampf mit dem Luftgewehr; er zeigt ab 14.30 Uhr das Liegendschießen, ab 15 Uhr das Kniendschießen und ab 15.30 Uhr das Stehendschießen. Zudem sind folgende Demo-Schießen vorgesehen: Aktive Sportschützen mit dem Luftgewehr (16 Uhr), Mannschaft mit der Luftpistole (16.30 Uhr), Meisterschützen mit Kleinkaliber-Sportpistole (17 Uhr) sowie die erfolgreichen Bogenschützen (17.30 Uhr).

Ausklang Ab 17 Uhr werden Grillspezialitäten angeboten.