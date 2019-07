Ringer Tobias Schütz über Mut und Grenzen

Der tragische Unfall von Martin Kittner war ein Einschnitt für den AC Lichtenfels. Auch Tobias Schütz, der ab der Rückrunde wieder für den Verein in der ersten Liga ringen wird, kann sich noch daran erinnern. Bei einem Kampf hatte sich Kittner 2006 den sechsten Halswirbel gebrochen und ist seither querschnittsgelähmt.

In der Zeit danach ist auch Schütz anders an seine Kämpfe herangegangen, berichtet er von dem Schock, den der Unfall damals ausgelöst hat. Seine Befürchtung war aber eine andere, als man erwarten würde: "Ich hatte Angst danach, einen Gegner so zu verletzen." Angst um sich selbst hatte er keine. Denn neben der Muskelkraft, die ein Ringer benötigt, muss ein erfolgreicher Ringer ebenso mental stark sein.

"Wenn man nachdenkt, ist die Wahrscheinlichkeit, dass etwas passiert, relativ hoch", sagt Schütz. Die anzuwendenden Techniken müssten im Training automatisiert werden. Angst blockiere diesen Automatismus, sodass man die Technik, wie Würfe und ähnliches genannt beim Ringen genannt werden, unter Umständen nicht mehr richtig ausführe. Irgendwann, erläutert Schütz, denke man nicht mehr darüber nach.

Das lernen die Ringer von Beginn an. Schütz weiß, wovon er spricht. Mit fünf Jahren hat er selbst angefangen und ist jetzt auch Jugendtrainer. "Wir versuchen den Kindern, das spielerisch beizubringen", sagt er. Das richtige Abrollen werde ihnen gleich am Anfang beigebracht. "Wenn man weiß, wie man zu fallen hat, ist die Angst weg." Manche führen die Bewegungen schon intuitiv aus, andere müssten auf der Weichmatte herangeführt werden. Denn wenn Konteraktionen eine Technik nicht verhindern, dann müsse man wissen, wie man sich zu verhalten habe, wenn der Gegner einen auf die Matte wirft.

Doch trotz der Routine, trotz dem Training, trotz allem: "Wenn man sich auf die Matte stellt und kämpft, gehört schon Mut dazu." Mitunter gibt es bis zu 1000 Zuschauer, deren Blicke auf einen gerichtet sind. Vielleicht muss man auch, wie Schütz in seinen ersten beiden Kämpfen im Herbst, gegen einen Europa- und Vizeeuropameister antreten. Da entsteht ein Druck, der einen schnell nervös werden lassen kann.

Dieser Mut sei wichtig, dass man sich, wenn man sich auf die Matte stelle, alles gebe, unabhängig vom Publikum. Die Selbstsicherheit hole man sich im Training durch Fitness und Übungskämpfe, die Erfahrung geben. Aber die Wettkampfsituation ist nicht mit dem Training zu vergleichen. Schütz, der über 1000 Kämpfe bestritten hat, erklärt, es gebe sogenannte Trainingsweltmeister, die bei wichtigen Kämpfen sehr nervös seien. "Man muss an sich glauben", fasst Schütz zusammen, "das wirkt dann selbstverstärkend." Bescheidenheit ist keine Eigenschaft, mit der ein Ringer in den Ring treten sollte.

Das gilt vor allem sich selbst gegenüber. Schütz erklärt, es gebe zwei körperliche Grenzen. Die erste könne man mit mentaler Stärke überwinden. Das werde mit einem Technik-Zirkel trainiert. Dabei kommt jeder an seine Grenzen. Wenn man denkt, es gehe nichts mehr, so der Ringer, dann gehe noch etwas - "aber das muss man wollen". Am Ende wird von einer Seite der Halle auf die andere gesprintet. "Manche werden langsamer, andere fallen hin." Dann geht wirklich nichts mehr.

Erfolgreich sind jene, die den Mut haben, bis an ihre Grenzen zu gehen. Das passiert vor allem im Kopf, aber eben nicht nur. Schütz hat Respekt vor jedem, der Sport leistungsmäßig betreibt. "Man muss viel zurücklassen", sagt er, der für die kommende Saison, in der er nach drei Jahren Pause wieder ringt, sieben bis acht Mal in der Woche trainiert.

Ohne die Unterstützung seiner Frau könnte er das nicht machen. Denn alle Leistungssportler haben Entbehrungen, die sie in Kauf nehmen. Seien es Freunde, die man nicht so häufig sieht oder anderes, auf das man verzichten muss. Das ist vielleicht der wichtigste Mut, den man braucht. Der Mut, diesen Weg zu gehen, zu trainieren und hart zu arbeiten und dabei viel aufzugeben.