Reundorf im Ballermann-Fieber

Die Faschingsveranstaltung der Reundorfer Vereine in der Maintalhalle, die diesmal von der Feuerwehr organisiert wurde, begeisterte die zahlreichen Besucher, die zu den Klängen des Musiktrios "Mainfieber" eifrig das Tanzbein schwangen. In der sehr schön dekorierten Maintalhalle stürzten sich viele maskierte Jecken in das bunte Faschingstreiben, wobei Sylvia Rettmann, Vorstandsmitglied der Reundorfer Feuerwehr, als Chefstewardess durch das Programm führte, denn eine vierstündige Flugreise sollte nonstop mit Flugkapitän Tobias Habermann von Reundorf direkt nach Mallorca an den Ballermann führen.

Penner in der Bütt

Was die Reundorfer Faschingsfete so hervorhebt und beliebt macht, sind die zwischenzeitlichen lustigen Aufführungen der Vereine. Zunächst war aber Richard Woock von der Soldatenkameradschaft mit seiner Büttenrede an der Reihe. Er nahm diesmal den Obdachlosen aufs Korn, der der Stadt seit Jahren Probleme bereitete, indem er die Bushaltestelle in der Mainau als Wohnung zweckentfremdete. Und so trat Woock dann auch gleich als Penner in Erscheinung, der sich die Sonne am Ballermann auf den Bauch scheinen ließ, aber trotzdem über WhatsApp mit Lichtenfels in Verbindung blieb, ob es um das Neubaugebiet in Reundorf, den anvisierten Bahnhof in Seubelsdorf, die Großbaustelle von Concept Laser oder die Nachnutzung des ehemaligen Altenheims ging. Allerdings wurde es ihm am Ballermann bald zu langweilig, so dass zum Schrecken vieler sein Schlusswunsch lautete: "Ich will zurück in die Mainau."

Mit an Bord des Nonstopfluges auf die beliebteste Ferieninsel der Deutschen waren auch die Feuerwehrsenioren aus Reundorf mit dem Vereinsvorsitzenden Detlef Habermann, wie man schon an ihrer legeren Urlaubskleidung erkennen konnte, die sich bei ihrem rasanten Bewegungstanz ein wenig den Urlaubsspeck von den Rippen tanzen wollten.

Wie immer war die Showtanzgruppe des Radfahrvereins Concordia eine Augenweide. Die neun Damen versetzten in ihrem einheitlichen Outfit mit einer stilvollen Tanzvorführung nach den mitreißenden Rhythmen einiger Oldies das Publikum in Entzücken.

Der Faschingsverein "Die Maapiraten" hatte sich wieder eine lustige Geschichte einfallen lassen. Die fünf Weiber mit der fliegenden Hitz" in Person von Christine Dinkel, Sabine Göbel, Melanie Franke, Manuela Fischer und Verena Voll befassten sich gesanglich unter dem Beifall der Faschingsballbesucher mit den verschiedensten Alltagsproblemen wie beispielsweise mit dem Älterwerden oder dem Klimawandel, ein Thema, das sie in ihr Schlusslied "Es war ein richtig heißer Sommer" packten. Wie stets lösten auch diesmal die Hotstepper des FC Bayern Fanclubs wahre Begeisterungsstürme aus. Für ihre aufwendige Supershow holten sie sich Anregungen aus dem Film "Star Wars" und präsentierten sich in ihrer aufwendigen Verkleidung als Rebellen. Schließlich bewiesen acht junge Feuerwehrmänner mit ihrem rasanten athletischen und akrobatischen Auftritt, dass sie den Strapazen des Feuerwehrdienstes gewachsen sind.