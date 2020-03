Renaultfahrerin übersieht Golf: Kleinkind bleibt bei Unfall unverletzt.

Eine 45-Jährige mit einem Renault aus dem Zulassungsbereich Bamberg kam aus Richtung Bad Staffelstein und wollte nach links auf die Autobahn in Fahrtrichtung Bamberg abbiegen. Dabei übersah sie einen schwarzen VW Golf aus dem Landkreis Lichtenfels, mit dem eine 34-Jährige in Richtung Bad Staffelstein unterwegs war. Der Golf prallte in die rechte Seite des Renault. Dabei wurde die 34-Jährige leicht verletzt, ein im Golf mitfahrendes eineinhalbjähriges Kind bleib unverletzt. Die Fahrerin des Renault erlitt einen Schock. Die Polizei schätzt den Schaden auf 15 000 Euro.kdm