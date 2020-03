Reifenpanne in Bad Staffelstein: 38-Jähriger hustet Autofahrer mehrfach an - Polizeieinsatz

Wegen einer Reifenpanne musste am Samstag ein Autofahrer auf einem Parkplatz eines Supermarktes in der Lichtenfelser Straße in Bad Staffelstein anhalten. Das teilte die Polizei Lichtenfels am Sonntag mit.

Während der Mann den Reifen wechselte kam ein 38-Jähriger aus Bad Staffelstein hinzu und belästigte den Autofahrer mehrfach grundlos, wobei er auch provokant in seine Richtung hustete.

Während Reifenwechsel: Aggressiver Mann hustet Autofahrer mehrfach absichtlich an

Der Abstand zwischen den beiden betrug laut Polizei lediglich einen halben Meter. Auch auf mehrmaliges Bitten, ihn in Ruhe zu lassen, steigerte der 38-Jährige sein aggressives Verhalten nur noch und hustete den Autofahrer weiterhin an. Da sich dieser nicht mehr zu helfen wusste, verständigte er die Polizei.

Auch gegenüber den Beamten zeigte sich der Aggressor völlig uneinsichtig und musste sogar kurzzeitig gefesselt werden. Erst danach beruhigte sich die Situation und der 38-Jährige kam einem Platzverweis nach.

Aufgrund seines völlig inakzeptablen Verhaltens wird er gemäß den Bestimmungen der Ausgangsbeschränkung angezeigt.

Bezüglich der Ausgangsbeschränkungen kam es von Freitag auf Samstag in Lichtenfels außerdem zu mehreren Vorfällen, welche durch die Polizei konsequent angezeigt wurden. Es wird nochmals eindringlich darauf hingewiesen, sich bitte an die Beschränkungen zu halten. Auch in der Region Kronach kam es zu mehreren Verstößen, in Lauf an der Pegnitz musste die Polizei sogar gegen 200 Personen vorgehen, die sich draußen aufhielten.