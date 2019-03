Regionaltauschtag der Briefmarkensammler in Michelau: Altersgruppe 60 plus war unter sich

Die Frage an den Vorsitzenden des Michelauer Briefmarkensammlervereins, Herbert Geier, war bewusst provokativ gehalten: "Gibt es diese Veranstaltung noch in zehn Jahren?" Die Rede war vom Regionaltauschtag in der Michelauer Angerturnhalle. Hier wurden neben Briefmarken auch Sammlermünzen angeboten.

Nirgendwo sonst wird man in unserer Region so kompetent über die Sammeltätigkeit aufgeklärt wie bei einem derartigen Regionaltauschtag. Doch der Blick in die Runde zeigt: Es ist eine Veranstaltung für die Altersgruppe 60 plus.

Kontakt zu den hiesigen Sammlern

"Wir werden solange wie möglich an dieser Veranstaltung festhalten", sagte Herbert Geier. "Denn wenn wir nichts mehr machen, dann ist der Verein tot. So haben wir wenigstens den Kontakt zu den hiesigen Sammlern und immer noch die Chance, dass - wenn Jugendliche kommen - wir deren Interesse für Briefmarken fördern können."

Das Interesse an den Vereinen werde natürlich drastisch abnehmen, denn wer brauche heute noch einen Verein, um sich das Wissen zu holen, das sich Jugendliche aus dem Internet herunterladen können? Alles sei im Internet zu finden, auch Briefmarkenkataloge von Michel. Deshalb sei die Frage schwer zu beantworten, ob in zehn Jahren noch so ein Regionaltauschtag stattfinden wird.

Was den Verein selbst anbelangt, werde es eher so sein, dass in zehn Jahren von zehn Vereinen nur noch zwei bis drei existieren, weil die Vereine aufgrund ihres Mitgliederschwunds einfach fusionieren müssten. Geier: "In Coburg haben wir momentan noch vier Vereine, da wird vielleicht einer übrigbleiben. Ähnlich dürfte die Entwicklung auch im Lichtenfelser Bereich laufen." Das sei eben anders als in Sportvereinen, in denen Personen da sein müssten, als Trainer, als Betreuer. Ähnliches gelte auch für Aeroclubs oder Modellbauvereine. Bei den Briefmarkensammlern sei es so, dass es für jemanden, der eine Sammlung in einem Wettbewerb ausstellen möchte, ausreiche, Mitglied im Dachverband, dem Bund Deutscher Philatelisten, zu sein.

Sammler kommen von weit her

"Momentan ist es so, dass wir in Michelau sagen, solange wir noch Leute haben, die in der Lage sind, Tische und Rahmen aufzustellen, solange werden wir diese Regionaltauschtage aufrechterhalten. Denn es zeigt sich, dass interessierte Sammler von weit her kommen", sagte Geier.

Der gute Besuch des Regionaltauschtages in der Michelauer Angerturnhalle gab dem Veranstalter recht. Obwohl kurzfristig mehrere andere Vereine am gleichen Tag ebenfalls ihren Tauschtag angesetzt hatten, konnte sich der Briefmarkensammlerverein Michelau nicht über mangelndes Interesse beklagen. Nur bei den Ausstellungsflächen war der Unterschied zu den Vorjahren nicht zu übersehen.

Auch Münzen fanden Interesse

Auf insgesamt zwölf Tafeln fanden sich Ansichtskarten und historische Briefe. An den Tischen wechselten die gezahnten Raritäten die Besitzer, und auch die zum Verkauf angebotenen Münzen stießen auf Interesse. Vereinzelt wurde auch von Besuchern die Frage gestellt, ob und wie man denn eine vorhandene Sammlung verkaufen könne.