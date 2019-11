Am Freitagabend (1. November 2019) ist es in Redwitz (Kreis Lichtenfels) nach einem Beziehungsstreit zwischen einem 45-jährigen Mann und seiner 31-jährigen Freundin zu einem Polizeieinsatz gekommen. Die Frau hatte der Polizei zufolge mit ihrem Freund Schluss gemacht. Offenbar wollte der Mann die Trennung nicht einfach hinnehmen, packte seine Ex-Freundin am Hals und warf sie aufs Bett.

Streit nach Trennung: Frau wehrt sich mit Tierabwehrspray

Der 45-Jährige drohte seiner Ex-Freundin mehrmals sie umzubringen. Daraufhin setzte die Frau Tierabwehrspray ein und sprühte den Reizstoff in die Augen ihres ehemaligen Freundes. Durch den Einsatz des Sprays wurden auch die Augen eines Kindes einer starken Reizungen ausgesetzt.