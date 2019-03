Radfahrer in der Gemeinde Redwitz können sich freuen

Die Gemeinde Redwitz stehe finanziell gut da, die Zahlen könnten sich sehen lassen. Das betonte Bürgermeister Christian Mrosek (CSU) in der Bürgerversammlung in Trainau. Die Pro-Kopf-Verschuldung sei von 418 Euro zu Beginn des vergangenen Jahres auf 372 Euro gesunken, die Schulden habe man insgesamt 1,24 Millionen Euro reduziert.

Der Gemeinderat und seine Ausschüsse, so der Bürgermeister in der Gastwirtschaft Engel, hätten in einer Vielzahl von Sitzungen alle wichtigen Beschlüsse mit Weitblick gefasst. Für wichtig hielt Mrosek dabei das harmonische Miteinander.

Lob für das Ehrenamt

Er lobte das ehrenamtliche Engagement vieler Bürger in den fast 50 Vereinen und Institutionen in der Großgemeinde. Damit leisteten diese einen sehr wichtigen Beitrag für die Gemeinschaft. Einen besonderen Dank richtete er an die Mitglieder der Feuerwehren für ihren Dienst am Nächsten.

Das Volumen des Haushalts 2018 bezifferte er auf rund 14,6 Millionen Euro. Einige Baumaßnahmen, die im vergangenen Jahr geplant waren, konnten ihm zufolge nicht komplett durchgeführt und sollen heuer beendet werden. Dazu zählen die geplante Erschließung von etwa 20 Baugrundstücken in Trainau und die Fertigstellung des Radwegs von Unterlangenstadt nach Trainau.

Die bestehende Stromleitung von Remptendorf nach Redwitz soll laut Bürgermeister aufgestockt werden. Hier würden allerdings keine neuen Masten aufgestellt, es handele sich um eine Leitungserneuerung mit höherer Kapazität.

Problem Oberflächenwasser

Mrosek erinnerte weiter an die Sanierung der Ortsverbindungsstraße von Unterlangenstadt nach Trainau sowie der Wirtschaftswege in Trainau. Eine kostenintensive Maßnahme für die nächsten Jahre im gesamten Gemeindebereich werde die geforderte Optimierung der Einleitungsstellen für Oberflächenwasser sein.

In der Aussprache wurde festgestellt, dass die beiden Firmen Gesslein und Merkl in der Redwitzer Straße 33 und 35 nur schwer zu finden sind. Aus der Versammlung wurde vorgeschlagen, Hinweisschilder anzubringen, um auch den Paketdiensten die Zustellung zu erleichtern.

Preis steht noch nicht fest

Nachgefragt wurde nach dem Preis für einen Quadratmeter im neuen Baugebiet. Dieser stehe noch nicht fest, erwiderte der Bürgermeister.