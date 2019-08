Probephase vorbei: 5-Tage-Woche im Bezirksklinikum Obermain eingeführt

Es sind mehrere Baustellen, die man in der Pflege in Deutschland angehen kann. Stichwort: Pflegenotstand. Da ist zum einen das fehlende Pflegepersonal. Zum anderen scheint vielen die Wertschätzung zu fehlen.

Im Regelfall sind die drei Schichten so ausgerichtet, dass die Mitarbeiter 5,5 Tage in der Woche arbeiten. Das wirkt auf viele Bewerber und junge Menschen nicht gerade attraktiv. Zumal die Bezahlung für die oft anstrengende, aber immer notwendige Arbeit die Verantwortung nicht immer abbildet.

Darunter leiden nicht nur die Pflegekräfte selbst, sondern auch die Patienten, deren Betreuung aufgrund fehlender Mitarbeiter und fehlender Zeit der Mitarbeiter leiden.

Neue Wege in Kutzenberg

Im Bezirksklinikum Obermain in Kutzenberg hat man zum 1.1.2019 das Experiment gewagt, an diesem Zustand etwas zu ändern - zum Wohle der Pfleger und der Patienten.

Sechs Monate lang hat Sandra Zeulner, Stationsleiterin der Gerontopsychiatrie, die Fünf-Tage-Woche probeweise umgesetzt. Geändert haben sich vor allem die Dienstzeiten.

Die Idee ging auf einen Vorschlag von Pflegedienstleiter Steffen Wehrle zurück, Zeulner hat diese dann umgesetzt. Mittlerweile wurde die Probephase abgeschlossen und die Mitarbeiter wollen gar nicht mehr zurück zum alten System, so Zeulner.

Den Unterschied fasst Wehrle einfach zusammen: Früher seien die Mitarbeiter kürzer, aber häufiger präsent gewesen, jetzt sind sie länger da. An der Menge der Stunden ändert sich aber nichts. Nur manche Schicht ist länger geworden.

"Das ermöglicht es uns, viel intensiver auf die Patienten einzugehen", sagt Zeulner. "Vorher haben die Kollegen ihre Arbeit innerhalb einer Schicht oft einfach nicht schaffen können." Essen ausgeben, mit Patienten zur Toilette gehen, sie ins Bett bringen, die Dokumentation schreiben, da kommt viel, je nachdem, was dazwischen kommt, auch zu viel zusammen. So entstand oft ein Druck auf die Pfleger.

Dieser soll ihnen genommen werden. Zeulner hat im letzten halben Jahr schon eine Veränderung bei den Patienten feststellen können: "Sie sind definitiv ruhiger, vor allem abends, weil weniger Hektik verbreitet wird."

Verkürzt wurde der Nachtdienst, auf knapp unter neun Stunden. Dafür ist die Spätschicht wesentlich länger von 13.45 Uhr bis 22 Uhr - das sind 1,5 Stunden mehr als im vorherigen System. Auch die Frühschicht arbeitet nun 45 Minuten länger als bisher.

Wichtig sei, neben den Zeiten auch das Stationskonzept und die Abläufe anzupassen. Dann kommt die Änderung beiden Seiten zugute. Denn die Spätschicht übernimmt nun auch Aufgaben, die zuvor dem Nachtdienst oblagen.

Während jeder Schicht haben die Pfleger also nun mehr Zeit, sich um die Patienten zu kümmern. Außerdem haben die Pfleger nun auch mehr Freizeit, während die Arbeitsstunden nicht darunter leiden. Denn die Stationsleitung versucht, für jeden Mitarbeiter nur zwei Wochenenddienste pro Monat zu planen und von diesen beiden soll nur einer der oft ungeliebte Nacht- oder Spätdienst sein.

Flexibiliät und Kollegialität

Obwohl, so pauschal kann man den Nachtdienst nicht abtun. Sie sagt, dass gerade Jüngere den Nachtdienst schätzten, während manche ältere Mitarbeiterin da auch mal an ihre Grenzen komme. Wichtig sei, dass sie auf die individuellen Personalwünsche eingehen könne. "Man kennt ja seine Leute", sagt Zeulner.

Dazu trägt ebenso die Gleitzeit bei, die es in manchen Schichten gibt, wie auch die Planungssicherheit, die durch die frühere Veröffentlichung der Pläne ermöglicht wird.

Am Anfang der Testphase war durchaus Skepsis vorhanden, so Zeulner. Auch sie selbst hat Zeit gebraucht, sich in den neuen Dienstplan hineinzudenken. Manches von den Arbeitsabläufen, die sie angedacht hatte, musste in der Praxis erneut angepasst werden.

Aber sie konnte sich auf Mitarbeiter der Station verlassen. Denn Leitung und Team müssten zusammenpassen, sagt Zeulner: "Es erfordert sehr viel Flexibilität und Kollegialität."

Das sei wichtig, meint auch der Pflegedienstleiter. Zwar hoffe er, dass dieses neue Modell auch auf anderen Stationen Schule machen, weiß aber auch, dass man das nicht einfach überstülpen kann. Denn jede Station hat ihre Eigenheiten, auf die jede Stationsleitung flexibel eingehen muss.

So formuliert Wehrle das auf der Gerontopsychiatrie erreichte Ziel: "In der Hauptsache geht es darum, dass die Patienten bestmöglich von zufriedenen Pflegekräften versorgt werden."