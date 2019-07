Party mit Thomas Gottschalk und Fritz Egner: BR-Radltour startet in Bad Staffelstein

Am Abend des ersten BR-Radltags 2019 können alle Radltag-Teilnehmer bei freiem Eintritt die Kult-DJs Thomas Gottschalk und Fritz Egner sowie die Bayern-1-Band im Kurpark/Parkplatz Aqua Riese erleben. Einlass ist 17 Uhr. Der Auftritt von Thomas Gottschalk und Fritz Egner wird auch live auf Bayern 1 zu hören sein.

30. BR-Radltour startet in Bad Staffelstein

Zusammen mit dem Bayerischen Rundfunk ist die Stadt Bad Staffelstein vom 28. bis 29. Juli der Startort für die 30. BR-Radltour. Der Veranstalter und die Stadt Bad Staffelstein erwarten zu den unterschiedlichen Events am Samstag und Sonntag 1100 Radfahrer und mehrere tausend Besucher in und um Bad Staffelstein auf den verschiedenen Festgeländen.

Gefahren wird ein 75 Kilometer langer Rundkurs mit Start und Ziel in Bad Staffelstein, der unter anderem über Coburg und Seßlach führt. In der Mittagspause in Seßlach erwartet die Teilnehmer als Highlight ein Konzert von Ringlstetter und Band.

Zeitgleich Altstadtfest in Bad Staffelstein

Bereits ab Freitag beginnen die ersten Veranstaltungen zum alljährlichen Altstadtfest in der Innenstadt und auf dem Marktplatz von Bad Staffelstein. Alle Besucher des Altstadtfestes werden gebeten, die Parkmöglichkeiten an der Lichtenfelser Straße und am Friedhof (von Lichtenfels und von der Autobahnausfahrt Kurzentrum kommend) zu nutzen, wer von Ebensfeld/der Autobahnausfahrt Nord kommt, kann die Parkplätze in der Bamberger Straße anfahren.

Am Sonntag werden weitere 1000 Radfahrer für die Tagesrundfahrt der BR-Radltour erwartet. Für die zusätzlichen Radfahrer werden extra Parkflächen an der Auwaldsiedlung ausgewiesen, von hier ist es nur ein kurzer Weg zum Tagestour-Check-in an der Adam Riese-Halle.

Check-in unerlässlich

Nach dem erfolgreichen Check-in, der für alle Teilnehmer zwingend notwendig ist, geht es über den Kurpark zum eigentlichen Startfeld auf den Parkplatz des Aqua-Riese-Bades. Start ist hier gegen 9.05 Uhr. Für alle Camper und Badeseebesucher kann es zu Behinderungen am Sonntagvormittag und am Sonntagnachmittag kommen. Von 8 bis gegen 9.30 Uhr ist die Seestraße für den Verkehr wegen dem Start der BR-Radltour gesperrt. Ebenso wird es eine Sperrung gegen 16 Uhr geben, da hier die Besucher des Open-Airs erwartet werden.

Für Badeseebesucher wird eine extra Parkfläche auf einer der angrenzenden Wiesen am Badesee ausgewiesen. Alle Besucher des Open-Air mit Thomas Gottschalk und Fritz Egner können am Sonntag auf das Open-Air-Gelände am Aqua-Riese-Parkplatz kommen und finden ihre Parkmöglichkeit an der Staatsstraße 2204 (Bad Staffelstein, Richtung Unnersdorf). Hier kann eine problemlose An- und Abfahrt zum Open-Air erfolgen.

Altstadtfest in Bad Staffelstein: Das vielbesuchte Festspektakel in Bad Staffelstein findet wieder traditionell rund um den Marktplatz statt.