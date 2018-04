Oberfranken: Spanner macht Bilder in Schwimmbad-Umkleide

Am Donnerstagabend machte ein 32-Jähriger unberechtigt Fotos im Schwimmbad. Der Mann hielt sein Mobiltelefon unter der Trennwand einer Umkleidekabine hindurch in die Nachbarkabine und fotografierte dort eine 35-Jährige. Die Frau bemerkte dies, sprach den "Fotografen" an und verständigte die Polizei. Der 32-Jährige erhält eine entsprechende Anzeige.