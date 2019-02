Altenkunstadt vor 2 Stunden

Angriff

Oberfranken: Mann schlägt mehrmals auf 19-Jährigen ein

Ein Mann schlug am Freitag in Altenkunstadt mehrmals auf das Gesicht eines ihm unbekannten 19-Jährigen ein. Dieser musste daraufhin mit einer Platzwunde in ein Krankenhaus gebracht werden.