Landkreis Lichtenfels: Anhänger mehr als 500 Kilogramm zu schwer

Am Montagnachmittag haben Beamte der Lichtenfelser Polizeiinspektion bei einer Streifenfahrt in der Lichtenfelser Straße in Burgkunstadt einen BMW X3 kontrolliert, der einen VW Amarok auf einem Anhänger gezogen hat. Der Verdacht der Beamten, dass der Anhänger überladen ist, hat sich bei der Kontrolle bestätigt:

Der Anhänger war mit mehr als 500 Kilogramm überladen und hat somit die zulässige Anhängelast um fast 80 Prozent überschritten. Den 62-jährigen Fahrer erwartet neben einer Anzeige auch ein Bußgeld in Höhe von mindestens 330 Euro sowie ein Punkt in Flensburg. Gegen den Fahrzeughalter wird ebenfalls Anzeige erstattet.

