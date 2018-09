Nur wer übt, kann notfalls retten

Ein ganz normaler Sommertag im Freibad "Kunomare". Die Jugendlichen Lisa Wagner, Denise Will und Jannis Trinkwalter von der DLRG üben, eine in Not geratene Person aus dem Wasser zu ziehen. Lisa zeigt, wie sie Denise mit einer Rettungsboje zu Hilfe kommt. Gemeinsam ziehen Jannis und Lisa schließlich Denise aus dem Schwimmbecken an Land.

Das sieht eigentlich ganz leicht aus. Doch um das Handwerk zu beherrschen, müssen die Wasserretter der DLRG gut ausgebildet sein - und sie müssen ihre Fähigkeiten permanent üben. An Nachwuchs und an Aufgaben mangelt es nicht, wie Technischer Leiter Thomas Schneider unterstreicht: "Wir platzen aus allen Nähten."

Viele ausgebildete Wasserretter

Rund 300 Mitglieder hat der DLRG-Ortsverein Burgkunstadt derzeit, davon sind rund 30 Prozent Aktive. Der größte Ortsverein im Kreis Lichtenfels hat rund 50 ausgebildete Erwachsene und etwa 15 Jugendliche. Den Burgkunstadter Wasserrettern kommt deshalb zwischen Kulmbach/Bayreuth und Ebensfeld zentrale Bedeutung zu, denn sie haben neun Rettungstaucher, 15 Ausbilder und 18 Bootsführer.

Eine Lösung ist nun in Sicht

Doch ohne Ausbildung läuft nichts. Seit 2005 kämpft der DLRG-Ortsverein darum, ein Schulschwimmbecken zu erhalten, sagt Vorsitzender Werner Schneider. Die Zeichen dafür stehen nun endlich auf Grün, nachdem sich die drei Kommunen Burgkunstadt, Altenkunstadt und Weismain sowie der Landkreis Lichtenfels auf den Standort an der Altenkunstadter Mittelschule geeinigt haben. Werner Schneider ist jedoch wegen der häufigen Vertröstungen in den Vorjahren skeptisch: "Ich glaub's erst, wenn ein Bagger da ist."

DLRG unterstützt die Sportlehrer

"In den Grundschulen gibt es seit acht Jahren laut Plan keinen geregelten Schwimmunterricht", sagt er. Mit vier ausgebildeten Schwimmtrainern unterstützt die DLRG deshalb seit einem Jahr die Sportlehrer der Schulen und sorgt für einen Buspendelverkehr ins Michelauer Bad. Ein enormer logistischer Aufwand.

Werner Schneider ist deshalb stolz auf das, was die Burgkunstadter DLRG-Angehörigen im vergangenen Jahr leisteten: Von insgesamt 600 teilnehmenden Kindern hätten 437 die Prüfung für ein Schwimmabzeichen bestanden - vom Seepferdchen bis zum Jugendschwimmabzeichen in Silber.

In gut zwei Jahren betriebsbereit?

Das bestehende Ausbildungsprojekt in Michelau sei auf drei Jahre angelegt gewesen, fährt der DLRG-Vorsitzende fort. Nachdem das erste Jahr vorüber sei, hoffe er, dass "das neue Bad in Altenkunstadt bis Schuljahresbeginn 2020/21 gebaut sein wird, so dass der Unterricht weitergehen kann". Das sei aus Sicht der DLRG realistisch, wenn man bedenke, wie lange es dauere, bis die staatlichen Fördermittel gesichert und die Ausschreibungen getätigt sind.

Die Ausbildung sei nicht nur bei den Kindern und Jugendlichen das A und O, auch die Sanitätsausbildung habe oberste Priorität - darin ist sich die DLRG-Führungsriege einig. Michael Trinkwalter bringt das so auf den Punkt: "Retten ist die eine Sache, aber wir wollen ja Unfälle verhindern."

Neues DLRG-Einsatzzentrum

Auf einen Termin freut sich die Burgkunstadter DLRG-Familie ganz besonders: Am Samstag, 1. September (ab 10 Uhr), wird das neue Schulungs- und Einsatzzentrum im Anger 2 feierlich eingeweiht. An diesem Ort wird künftig die theoretische Ausbildung stattfinden - die praktische, so wünschen sich die Wasserretter, kann dann hoffentlich bald im Schul- und Lehrschwimmbecken Altenkunstadt ausgeführt werden.

Schwimmkurse im Landkreis Lichtenfels

Aqua Riese Das Erlebnisbad Aqua Riese in Bad Staffelstein bietet abgeschlossene Schwimmkurse für Kinder, Jugendliche und Erwachsene an. In den Sommerferien finden diese jeweils an den Wochenenden statt (Samstag und Sonntag von 10 bis 12.30 Uhr) statt. Nach dem Ende der Sommerferien werden Kurse unter der Woche (zehn Einheiten, 16 bis 17 Uhr) angeboten. Nähere Informationen und Anmeldung unter Tel. 09573/222 996 oder per E-Mail (info@aquariese.de).

Wasserwacht Die Wasserwacht-Ortsgruppe Altenkunstadt beabsichtigt, im Oktober einen Schwimmkurs abzuhalten. Kontakt: sachs.h@gmx.de

Tel. 09572 9738. Die Wasserwacht-Ortsgruppe Redwitz veranstaltet alljährlich einen Schwimmkurs für Kinder,

Normalerweise startet der Kurs im Frühjahr zwischen den Osterferien und den Pfingstferien. Der erste Schwimmkurstag ist demnach am 29. April 2019. Kontakt: Dirk Roßmann, E-Mail: Dirk-Rossmann@web.de und Tel. 09574/ 9037.

DLRG Beim DLRG-Ortsverein Lichtenfels beginnt der nächste Schwimmkurs am 25. September und dann wieder einer am 19. Februar 2019. Kontaktdaten: petra.fritzmann@t-online.de oder Tel. 09571/72377. Der DLRG-Ortsverein Burgkunstadt bietet zweimal im Jahr Babyschwimmkurse an und mindestens einmal jährlich einen Schwimmkurs für Kinder, Jugendliche und Erwachsene. Informationen zu diesen Kursen und Anmeldungen können über die E- Mail-Adresse info@burgkunstadt.dlrg.de erfolgen.