Viel war in den vergangenen Wochen nicht los in den bayerischen Kindergärten, denn am 16. März hatte die Staatsregierung die Schließung der Kindertagesstätten verkündet. Eine Handvoll Kinder war seitdem dennoch da, wenn die Eltern die zu Beginn strengen Voraussetzungen für die Notbetreuung erfüllte...