Niemand will den Unternehmer aus Grundfeld vertreiben

In bisherigen Leserbriefen geht es oft nur um das "wer" die Logistikhalle baut und nicht um das "ob" die Logistikhalle gebaut wird, dabei bezieht sich die Kritik ausdrücklich nur auf den Hallenbau - es besteht Hoffnung auf eine adäquate Alternativlösung - und eben nicht auf das dahinterstehende Unternehmen.

Niemand will den ortsansässigen Unternehmer vertreiben oder hat irgendein Interesse an einem wirtschaftlichen Misserfolg dessen. Dennoch kann ich den Stadtratsbeschluss vom 19. Februar dieses Jahres nicht nachvollziehen. 16 Räte - quer durch alle (!) Fraktionen - stimmten dem Antrag auf Änderung des Flächennutzungsplans für einen der letzten unberührten Flecken im Gottesgarten zu, und dies wohlgemerkt gegen die Beschlussvorlage der Stadtverwaltung, die unter anderem eine Beeinträchtigung der Sichtachsen moniert hat. Verwunderlich ist auch, dass der Bau der Fußballgolfanlage Obermain in ähnlicher Lage genau deswegen abgelehnt wurde und jetzt soll dies bei einem viel größeren Vorhaben passé sein.

Mit dem geplanten Bau der vorerst einen Logistikhalle (200 Meter lang, 75 Meter breit, 8,5 Meter hoch = 15 000 qm) im Außenbereich wird ein Präzedenzfall geschaffen. Das Eintrittstor für dieses Stück Gottesgarten!

Aufgrund des Gleichbehandlungsgrundsatzes wird damit auch ursächlich die Ansiedlung fremder Investoren ermöglicht. Wer also nur aus Rücksicht auf ein heimisches Unternehmen den Hallenbau gutheißt, sollte sich dieser Konsequenz ganz genau bewusst sein.

Bei der Infoveranstaltung im Grundfelder Gemeindehaus Mitte April wurde bereits ein Plan für einen möglichen Erweiterungsbau mit einer zweiten Logistikhalle (140 Meter lang, 75 Meter breit, 8,5 Meter hoch = 10.500 qm) parallel zur ersten Logistikhalle gezeigt. Ebenso wurde eine dazugehörige Abbiegespur auf der B173 erörtert. Es ist - für mich - nicht "nur" die Logistikhalle, sondern auch das "Drumherum", wie die Zufahrt für die Lkws, Rangiermöglichkeiten oder Parkplätze.

Bei Diskussionen höre ich oft, ja aber Concept Laser.... Das ist korrekt, auch ich bin nicht begeistert über diesen Standort von Concept Laser, jedoch hatte ich dort kein Recht, meine Stimme zu erheben.

Deshalb ist es mir nun umso mehr ein Anliegen, dass diese Entwicklung nicht fortgeführt wird und für meine Kinder und Enkelkinder dieser unberührte Fleck Gottesgarten erhalten bleibt und nicht zubetoniert wird.

Cornelia Hochwart Grundfeld