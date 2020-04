Redwitz vor 3 Stunden

Neun gute Seelen für Redwitz scheiden aus ihren Ehrenämtern

Der Redwitzer Bürgermeister Christian Mrosek und fünf Gemeinderäte gehören dem Gremium in der neuen Amtszeit nicht mehr an. Mrosek verabschiedete sich und sie in der jüngsten Sitzung gemeinsam mit dem Seniorenbeauftragten und zwei Jugendbeauftragten.