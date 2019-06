Neuer Vorstand, neue Ideen und Aktionen  - vielleicht auch neuer Name?

Es knisterte förmlich im Obergeschoss der Peter-Moll-Halle, als Frank Mirsberger seine neuen Ideen vorstellte. Am Mittwoch war der 37-Jährige ohne Gegenstimme zum neuen ersten Vorsitzenden der Adam-Riese-Werbegemeinschaft gewählt worden.

Seit 2011 ist er Mitglied in diesem eingetragenen Verein, nun ist er in den Vorstand gewählt worden und möchte mit Aktionen und Ideen ein neues Bewusstsein schaffen. "Wir sind ein beliebter Urlaubsort - wir dürfen unsere Rolle nicht gegenüber dem Internet verspielen", kritisierte er die immer stärker werdende Macht einiger Online-Riesen, die "weder Steuer noch Umsatzsteuer in Deutschland abführen - und der Staat sieht zu". Um die Position der Unternehmen in Bad Staffelstein zu stärken, muss jetzt etwas unternommen werden. "Wir haben schon den Vorteil, dass die Obermain Therme mit im Boot ist", freute er sich. "Wir müssen unsere Projekte einfach mal umsetzen und nicht ewig darüber nachdenken, dann haben wir in Bad Staffelstein gute Voraussetzungen für unsere Unternehmen".

Unterstützt wurde er von Sven Düber. Dieser wurde - ebenfalls ohne Gegenstimme - in seiner bisherigen Position als zweiter Vorsitzender bestätigt. Auch er hat einiges vor und fragte, wo man etwas moderner gestalten könne.

Sogar der Vorschlag, die Adam-Riese-Werbegemeinschaft umzubenennen fiel. Das ging einigen Anwesenden dann doch zu schnell: Peter Schlund, Beirat, bemerkte: "Wir sind doch schon AR plus, das heißt doch schon plus, also offen für andere". Auch der "Stammtisch", der monatliche Treff der Mitglieder zum Meinungsaustausch, soll nach dem Willen des neuen Vorsitzenden einen anderen Namen bekommen. Hier einigten sich die Anwesenden auf "offenes Treffen für Mitglieder". Um möglichen neuen Mitgliedern einen Einblick in die AR-Werbegemeinschaft zu geben, soll am Montag, 1. Juli, ein solches Treffen stattfinden, dieses Mal auch für Nicht-Mitglieder. Treffpunkt ist um 19. 30 Uhr das Stadtcafé.

Nach der Wahl hat der Verein nun auch eine neue Geschäftsstelle und Adresse, nämlich Kirchgasse 14. "Das ist die alte AOK", erklärte Michael Böhm, Quartiersmanager.

Bevor die Wahl vonstatten ging, war erst einmal der Moment, um Danke zu sagen. Danke an Theo Wittmann, der in den vergangenen Jahren die Geschicke des Vereins leitete. Seit 2003 war er als erster Vorsitzender an der Spitze der AR-Werbegemeinschaft, war markantes Gesicht in der Öffentlichkeit, organisierte, half, packte mit an. "Unter deiner Regie hat's gut geklappt!", bedankte sich Schriftführerin Susi Mayr im Namen des Vorstands herzlich bei dem langjährigen ersten Vorsitzenden mit einem Geschenk von regionalen Produkten.

Ergebnis der Wahlen

Erster Vorsitzender Frank Mirsberger; zweiter Vorsitzender Sven Düber, Schriftführerin Susi Mayr, Kassier Franz Elflein. Als Beiräte wurden bestimmt: die beiden neuen Mitglieder Michael Böhm und Hans-Josef Stich, dazu Peter Schlund und Matthias Mischke.